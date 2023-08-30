قانون التأمينات، شروط الحصول على منحة الزواج، هذه قيمتها والأوراق المطلوبة

قانون التأمينات والمعاشات، حدد قانون التأمينات والمعاشات منحة الزواج الاجتماعية والمعاشات للمتزوجين حديثًا وفقًا لعدد من الشروط التي نص عليها القانون وضوابط محددة يمنح في إطارها المستفيدون من تلك المنحة التي تصرف لمرة واحدة فقط للمتزوجين الذين نص عليهم القانون.



دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمستحقين للدعم

قانون التأمينات والمعاشات، منحة الزواج تأتي في إطار العديد من المنح التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمستحقين للدعم، في إطار حرص المشرع على تحسين الظروف المالية للمواطنين من جميع الفئات، لذلك وضع القانون مجموعة من المنح، أبرزها منحة الزواج.



المعاش ومنحة الزواج

تصرف منحة الزواج للابنة في حال زواجها، إذا كانت تتقاضى معاشًا، لأنه وفقًا للقانون فالمعاش ينقطع حال زواج الابنة المستحقة للمعاش، لكنْ في نفس الوقت تصرف لها منحة زواج، وذلك تعويضًا لها عن قطع المعاش.



ويستفيد بالدعم المالي المقبلات على الزواج، حيث يحصلن على منحة فور قطع معاشهن المستحق عن الأب، حيث ينص القانون على أنه من ضمن الفئات المستحقة لمعاش الوالد المتوفى هي الابنة، بشرط ألا تتزوج، فإذا تزوجت، يتم حينها وقف المعاش نهائيًّا.



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المستفيدات من منحة الزواج

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المستفيدات من منحة الزواج 2023، حيث نص على أنها تصرف في حالة قطع المعاش لأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المعاشات الجديد، وتصرف للبنت أو الأخت الي تم قطع معاشها للزواج.

ولا تصرف منحة الزواج للابن رغم أنه أحد المستحقين لمعاش الأب المتوفى، إلا أنه يحصل على هذا المعاش لمدة محددة، سواء 21 عامًا، أو 26 عامًا إذا كان في مرحلة التعليم سواء بكالوريوس أو ماجستير.



قيمة وكيفية حساب منحة الزواج

قيمة منحة الزواج 2023، حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث إنها تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة كاملة، أي معاش 12 شهرًا.



ووفقًا لنص القانون، تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، كما تساوي المعاش المستحق الذي كان يتم تقاضيه عن مدة سنة كاملة.



ويصل الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 1105 جنيهات، فإذا كانت تلك القيمة أقل معاش تحصل عليه الابنة، فتكون بذلك منحة الزواج نحو 13260 جنيهًا، وتكون تلك القيمة قابلة للزيادة مع زيادة المعاش المستحق، ويمكن حساب قيمة منحة الزواج، من خلال ضرب قيمة المعاش × 12 ليظهر قيمة المعاش.



إجراءات الحصول على منحة الزواج

يمكن الحصول على منحة الزواج، من خلال اتباع الإجراءات التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك عبر موقعها الرسمي، حيث تتيح الهيئة نموذجًا للتسجيل من أجل الحصول على المنحة للمستفيدين، ويمكن التسجيل للحصول على المنحة من هنا

وللحصول على منحة الزواح 2023، يمكن التوجه إلي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.



مستندات الحصول على منحة الزواج

يمكن الحصول على منحة الزواج، من خلال تقديم المستندات التالي:

• صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

• صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

• طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.



شروط الحصول على منحة الزواج 2023

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ولائحته التنفيذية شروط استحقاق منحة الزواج، والتي جاءت كالتالي:

• تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

• لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

• تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

• أن يكون مستحقًا في المعاش.

• أن لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.