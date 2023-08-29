الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا يتابع أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة للمثلث الذهبي

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

وجاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمحاسب عماد عواد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والمهندس صلاح إسماعيل عضو مجلس الإدارة، والمحاسب أحمد فتحي مدير عام الشئون المالية، وسيد رمضان أمين عام الهيئة، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية بالديوان العام للمحافظة.

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وناقش محافظ قنا خلال الاجتماع أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة التي تتكون من ممثلين عن محافظة قنا والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول بين المحافظة والهيئة يهدف إلى وضع أسس التعاون المشترك والمثمر والبناء بين الطرفين في شتى المجالات التنموية فيما يخص تنمية إقليمىّ محافظة قنا والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وتذليل العقبات للمستثمرين، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسه تعود بالنفع على مجتمع الصعيد، وكذلك استكمال المشروعات المتوقفة والمتعطلة لأى سبب كان مع اختلاف أنواعها "صناعية - زراعية - تعدينية خدمية".

أكد محافظ قنا، على أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية، خاصة في تحقيق التنمية المستدامة لإقليم جنوب الصعيد، ضمن إطار استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المثلث الذهبي يقع بين القصير وسفاجا وقنا.

يُذكر أن مشروع المثلث الذهبي سوف يضم مناطق عمرانية وصناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، حيث أن المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، بالإضافة إلى العديد من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة، والمواقع أثرية، ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي 16.5 مليار دولار، وسوف يوفر حوالي 350 ألف فرصة عمل، ويحقق عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا، ومن المتوقع أن تستوعب المنطقة حوالي 2 مليون نسمة.

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