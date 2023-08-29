بايرن ميونخ يوافق على رحيل نجمه إلى إنتر ميلان

وافق بايرن ميونخ ، على رحيل الفرنسي بنيامين بافارد خلال فترة الانتقالات الصيفية والانضمام إلى إنتر.

رحيل بافارد إلى إنتر ميلان

وتوصل إنتر لاتفاق مع بايرن على ضم بافارد مقابل 30 مليون يورو بالإضافة لـ2 مليون كمكافآت، إلا أن البافاري حاول التراجع عن الصفقة ومنع اللاعب من السفر لميلانو، نظرا لعدم قدرته على إيجاد مدافع بديل.



وذكر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن بايرن ميونخ أعطى الضوء الأخضر والنهائي لبافارد للسفر إلى ميلانو، لإنهاء إجراءات انضمامه للنيراتزوري.

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وأضاف أن المدافع الفرنسي من المتوقع أن يصل ميلانو في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، على أن يجري الفحوصات الطبية اللازمة وتوقيع العقود صباح الأربعاء.

يشار إلى أن إنتر حدد مهلة لبايرن ميونخ حتى عصر اليوم الثلاثاء، من أجل حسم موقف اللاعب.

هاري كين يدخل تاريخ بايرن ميونخ مبكرا

واصل النجم الإنجليزي الدولي هاري كين انطلاقته المثالية مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني، بعدما قاده، الأحد الماضي، للفوز على ضيفه أوجسبورج (3-1)، على ملعب أليانز أرينا في إطار الجولة الثانية.

وسجل الدولي الإنجليزي ثنائية لأول مرة بقميص بايرن ميونخ، وذلك في ثاني مبارياته بالبوندسليجا.

وبعدما أحرز هدفا في الجولة الافتتاحية، أصبح كين ثالث لاعب يسجل 3 أهداف، في أول مشاركتين بقميص بايرن في البوندسليجا، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وفعل ذلك قبله كل من جوستاف يونج، وأدولفو فالنسيا، في عامي 1967 و1993 على الترتيب.

ومن جانبها، أفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات بأن كين هو الأكثر مشاركةً في الأهداف، حتى الآن، في البوندسليجا هذا الموسم، حيث سجل 3 وصنع آخر.