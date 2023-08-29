الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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سياسة

ثقافية الصحفيين تحتفي بذكرى نجيب محفوظ السبت المقبل

الروائي العالمي نجيب
الروائي العالمي نجيب محفوظ، فيتو

تقيم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة في السابعة من مساء السبت المقبل، للاحتفاء بعميد الرواية العربية نجيب محفوظ بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لرحيله، تحت عنوان "نجيب محفوظ حضور دائم".

ذكرى رحيل نجيب محفوظ 

 يشارك في الندوة الناقد الدكتور حسين حمودة، والروائى عزت القمحاوي، والناقد والروائى سيد الوكيل، ويدير حلقة النقاش الكاتب والروائى حسن عبد الموجود.
تقام الندوة بالقاعة المستديرة " قاعة أمين الرافعى بالدور الثالث بمبنى النقابة.
 

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الاحتفاء بأعلام الإبداع والفكر 

وتأتى هذه الندوة بداية لسلسلة من ندوات وحلقات نقاش تحتفى بأعلام الإبداع والفكر المصريين، وسيكون الاحتفاء التالى بعميد الأدب العربى طه حسين، فى أكتوبر القادم بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيله لم يخفت خلالها حضوره، ولم يتراجع  أثره العظيم فى الثقافة المصرية والعربية.

 

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الصحفيين تحيي ذكرى رحيل نجيب محفوظ نقابة الصحفيين الصحفيين

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