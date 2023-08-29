طريقة عمل صرر الأوزي بالجمبري مع الشيف فيفيان فريد (فيديو)

يعتبر الأوزي من الأكلات الخليجية المشهورة كثيرًا في الخليج العربي، ويتمّ تحضير الأوزي بشكل رئيسي من الأرز البسمتي مع اللحم أو الدجاج، والجمبري بالإضافة إلى الخضروات أيضًا.

طريقة عمل صرر الأوزي بالجمبري مع الشيف فيفيان فريد والتي قدمتها خلال حلقة اليوم من برنامج كل يوم أكلة.

نصف كيلو من جمبري

حبة صغيرة من البصل المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الصنوبر.

ملعقتان كبيرتان من اللوز.

باكيت من عجينة الكلاج. نصف كوب من الزيت النباتي.

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ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

كيس من البازلاء والجزر المجمّد.

ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

طريقة التحضير

نقوم أولًا بغسل الأرز جيدًا، ثمّ ننقعه في الماء الدافئ لمدة نصف ساعة تقريبًا.

نضع البصل المفروم في طنجرة على النار مع القليل من الزيت النباتي، ونحرّك حتى يذبل البصل. نضيف الجمبري ونقلّبه مع البصل قليلًا.

نضيف البهارات المعتادة لسلق اللحم ونبقيها على النار حتى تنضج.

نقوم بقلي الصنوبر واللوز حتى يأخذا اللون الذهبي الجميل.

نقوم بتصفية الأرز ووضعه في طنجرة على النار، ثمّ نضيف فوقه البازلاء والجزر، ونقلّب جميع المكوّنات قليلًا.

نقوم بإضافة البهارات التي تم ذكرها في المقادير فوق الأرز ونقلّب قليلًا.

نضيف الآن مقدار ستّ كؤوس من مرقة اللحم الساخنة فوق خليط الأرز، ثمّ نضيف الزيت النباتي ونتركه يغلي على نارٍ هادئة حتى تتمّ عملية نضج الأرز.

بعد أن ينضج الأرز نقوم بوضعه في وعاء كبير، ثمّ نضيف فوقه الجمبرى التي طهوناها مسبقًا، وبعد ذلك نضيف اللوز والصنوبر ونقلّبهم بهدوء مع بعضهم البعض.

نقوم بإحضار صحنٍ أو زبديّة متوسطة الحجم وعميقة، وندهنها بالقليل من الزيت النباتي.

نحضر عجينة الباف باستري، ونضع ورقةً من عجينة الكلاج بهدوء تام كي لا تتمزّق العجينة، وإذا تمزقت نضع ورقةً أخرى فوقها بعد دهنها بالزيت أيضًا.

نضع كميّةً من الأرز الذي في الوعاء ونضغط عليه قليلًا، ثم نبدأ بإغلاق العجينة عن طريق لف الجوانب إلى وسط الزبدية ليصبح شكلها كالصرّة. نقلب صرة الأرز في صينية خبز بحذر حتى لا تنثقب.

نكرّر العملية حتى تنتهي كمية الأرز.

قبل تقديم صرر أرز الأوزي نقوم بتحمير وجهها لمدّة دقيقتين تقريبًا لا أكثر، وذلك لأنّها تتحمّر بسرعة كبيرة.