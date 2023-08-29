الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وفد برلمان العراق يشيد بتجربة صندوق مكافحة الإدمان

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فيتو

زار وفد برلمان العراق أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وفد برلمان العراق يزور المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 

كما ضم الوفد الدكتور عدنان برهان الجحيشى رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية والنائب أرشد رشاد فتح الله رئيس الجبهة التركمانية العراقية ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية والدكتور على البرير ممثل مكتب الأمم المتحدة بالعراق والوفد المرافق لهما من أعضاء مجلس النواب العراقي

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توفير الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان

ويأتى  زيارة وفد برلمان دولة العراق الشقيقة عقب الاجتماع مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لبحث أوجه التعاون المشترك والاستفادة من خبرات الصندوق  في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان وتأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفى سرية تامة.


وتضمنت زيارة الوفد جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،حيث يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وسيقدم الخدمات العلاجية  لمرضى الإدمان على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي‏‎،كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي"  وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل " فى إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج.


كما أطلع الوفد  على الحملات الإعلامية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة تطوعية  من النجم العالمى محمد صلاح حيث ساهمت الحملات في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 400 % من خلال الخط الساخن" 16023" وشاهدها أكثر  من 186 مليون مشاهد بشكل تراكمي على مدار الـ 7 سنوات الماضية، كما أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي، وحصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية.

 

من جانبه أشاد وفد برلمان دولة العراق الشقيقة بالمركز العلاجي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  والحملات الإعلامية والأنشطة التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وأيضا خدمات علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة وأن تجربة الصندوق أصبحت من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي معربين عن أملهم في الاستفادة من خبرات صندوق مكافحة الإدمان لمواجهة مشكلة تعاطي المواد المخدرة  .

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