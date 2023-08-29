الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الإثنين، "صاحبة السعادة" تستضيف ماجد الكدواني

إسعاد وماجد، فيتو
إسعاد وماجد، فيتو

يحل النجم ماجد الكدواني ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ماجد الكدواني

يفتح ماجد الكدواني قلبه وعقله خلال الحوار ويتحدث عن بداياته الفنية وأهم أعماله وأقربهم إلى قلبه وكيفية اختيار هذه الأدوار.

يتحدث "الكدواني" عن عدد من الموضوعات التي لم يتحدث عنها من قبل كذلك علاقته بعدد من الفنانين سواء أثناء العمل أو خارج العمل، كما يشهد اللقاء مفاجأة بظهور ابنته ساندرا الكدواني وصديقه أحمد الجنايني وكيفية استقباله لهما أثناء الحلقة.

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برنامج "صاحبة السعادة" يعرض يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ويعرض علي قناة ‏"dmc" الحادية عشر  مساء. 

 

على جانب آخر.. أكد الفنان ماجد الكدواني أنه انتهى من تصوير فيلمه الجديد “أبو نسب” مع الفنان محمد إمام والمقرر عرضه قريبا في صالات العرض السينمائي.

ماجد الكدواني ينتهي من تصوير فيلم أبو نسب 

وقال ماجد الكدواني علي هامش تواجده في حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والذي أقيم في مدينة العلمين أمس الخميس قائلا:" أنا انتهيت من تصوير فيلم أبو نسب مع الفنان محمد إمام وياسمين صبري وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.ج

وأكد  ماجد الكدواني علي إعجابه ببعض الأعمال الدرامية والتي عرضت مؤخرا قائلا:" أنا السنة دي علشان كنت بقالي 4 شهور في تصوير لذلك ماتبعتش حاجات كتير ولكن عجبني جدا مسلسل تحت الوصاية  وكامل العدد ودلوقتي عجبني سيب وأنا أسيب وطبعا جزيرة غمام من الأعمال الرائعة.

 

انتهى الفنان محمد إمام وطاقم  تصوير فيلمه الجديد “أبو نسب” من مشاهد العمل الذي يعود به لجمهوره قريبا بعد فيلمه الأخير “عمهم”


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الاعلامية اسعاد يونس إسعاد يونس أحمد الجناينى برنامج صاحبة السعادة ماجد الكدواني صاحبة السعادة

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