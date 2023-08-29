قنصل ليبيا بالإسكندرية: نرفض التطبيع مع إسرائيل

استقبل السفير رأفت بدران القنصل العام لفلسطين بالإسكندرية، نظيره الليبي عميد السلك القنصلي بالإسكندرية السفير صالح خطاب الساعدي بمقر القنصلية العامة لدولة فلسطين بالاسكندرية.

و نقل السفير الساعدي، تحيات القيادة السياسية الرسمية والشعب الليبي الشقيق، وأكد على الرفض الرسمي والشعبي على التطبيع مع كيان الاحتلال والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وثمن السفير بدران الموقف الليبي وشكر القنصل العام الليبي على زيارته وتوضيحه للموقف الليبي الشجاع.

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يأتي ذلك بعد أن اجتمعت نجلاء المنقوش وزير خارجية ليبيا التي جرى إقالتها، بوزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في إيطاليا، مما تسبب في انتقادات واحتجاجات واسعة داخل البلاد.

فيما أوضحت الخارجية الإسرائيلية،، أن ترتيب اللقاء كان على أعلى المستويات.

كما أضافت أن خبر إعلانه كان معدًا لكي ينشر، واعتبرت أن هناك مصلحة ليبيا بالعلاقات مع إسرائيل لتطوير علاقتها بالغرب.

وعقب هذا وقعت احتجاجات في ليبيا بسبب هذا اللقاء وأقيلت المنقوش على إثرها.