محافظ قنا يستقبل وفد وكالة التعاون الدولي

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم وفد وكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية وأعضاء مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية لمناقشة رفع مستوى الاستدامة بخدمات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر، وذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس محمد معوض نائب مدير وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وأميرة الصرفي منسق مشروع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المستدامة والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وضم الوفد الهولندي سنا هايتولينين مدير مشروعات باتحاد البلديات الهولندي ودنيا توكل مسؤول شؤون المناخ ومريولين يونجمان رئيس الشئون الاقتصادية والتعاون الائتماني وفولكرت دي ياجر سكرتير أول شئون إدارة المياه.



استعرض محافظ قنا خلال الاجتماع فرص التعاون والتنسيق المبنية على مخرجات ونتائج برنامج تنمية الصعيد ومشروع استدامة خدمات الصرف الصحي بما يساهم في تحقيق الرؤية التنموية للمحافظة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

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وقال محافظ قنا إن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خصص ما يزيد عن 2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمدن وقري محافظة قنا، من خلال تنفيذ حوالى 4000 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية خلال 3 أعوام استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.



وأضاف الداودي، أن البرنامج أحدث طفرة كبيرة بمختلف القطاعات المستهدفة، وذلك بإشادة من منصة الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموي في مكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع محافظ قنا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقوم بتنفيذ 388 مشروعا في قطاع الصرف الصحي و181 مشروعا في قطاع مياه الشرب بـ5 مراكز ( أبو تشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص ) حيث ارتفعت نسبة تغطية مشروعات مياه الشرب إلى 99 %، كما ارتفعت بشكل كبير نسبة خدمات توصيل الصرف الصحي للمنازل، لافتا إلى أن حياة كريمة أحدثت طفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين بعد تطوير البنية التحتية.

فيما أوضح وفد وكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية أن زيارته لمحافظة قنا للتعرف على مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه المسئولين التنفيذيين، فضلا عن التعرف علي الاحتياجات المجتمعية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والإجراءات التي يتم اتخاذها لاستكمال وضمان استدامة ما يحققه برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

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