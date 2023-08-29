حملة مكبرة على الإسكان الاجتماعي وابني بيتك لضبط وصلات المياه الخلسة

شن جهاز تنمية حدائق أكتوبر حملة رقابية مكبرة تضمنت إدارات المرافق والصيانة بجهاز المدينة ومعاونة شرطة التعمير وإدارة التعاقدات على المياه بجهاز مدينة اكتوبر لضبط الوصلات الخلسة لمياه الشرب وضبط غير المتعاقدين الذين يقومون بتوصيل وصلات المياه بالمخالفة لشروط التعاقد وأصحاب الوحدات المتعاقدة منذ أكثر من ستة أشهر ولم تقم بتركيب العدادات في مناطق مشروع الإسكان الاجتماعي ٢٤٧ عمارة و٢٦٦عمارة وإسكان دهشور والمنطقة الأولى بابني بيتك.

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وكشف جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أن الحملة الرقابية المكبرة من جهاز المدينة وبمعاونة شرطة التعمير تمكنت من ضبط أكثر من 100 وصلة خلسة لمياه الشرب في وحدات سكنية ومولات تجارية وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه رئيس الجهاز المهندس محمد مصطفى بتكثيف الحملات الرقابية المتابعة المستمرة لضبط الوصلات الخلسه للمخالفين لتقليل الفاقد من مياه الشرب والحفاظ على شبكات المياه.

ووجه رئيس الجهاز بمواصلة الجهود في زيادة وتكثيف الحملات الرقابية من الإدارات المعنية والمختصة بالمرافق والصيانة ومعاونة شرطة التعمير وادارات التعاقد باكتوبر بمواصلة تلك الجهود لتخفيض نسبة الفاقد سواء على نتيجة التسريب والكسور في الشبكات والتعدي على وصلات المياة ويجب التصدي بكل حزم وقوة لمواجهة أي وصلات خلسة لشبكات المياه وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع رئيس جهاز حدائق اكتوبر بأنه تم التأكيد على المواطنين بالسلوكيات الصحيحة والمثلى في التعامل مع مرفق مهم وضروري مثل مرفق مياه الشرب لضمان وصول وزيادة ضخ المياه بالمعدلات الطبيعية.



وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم استكمال تلك الحملات على جميع مناطق المدينة الفترة المقبلة بشكل دوري أسبوعيًا لضبط منظومة المياه.

وفي السياق ناشد جهاز المدينة بالمواطنين لتقنين أوضاعهم والتعاقد فورًا لمن لم يتعاقد وتركيب العدادات وتفعيلها للمتعاقدين الذين لم يقوموا بتركيب عدادات المياه.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة 15 مايو، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورئيس جهاز مدينة 15 مايو.







وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة 15 مايو خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل 5 أضعاف ونصف ما تم إنفاقه خلال 36 عاما منذ نشأة المدينة عام 1978، وحتى عام 2014، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات منذ 2014، وحتى الآن 8 مليارات و953 مليون جنيه، فى حين بلغ حجم الاستثمار بالمدينة خلال 36 عاما، مليارا و631 مليون جنيه.