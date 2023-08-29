الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الداودي يعلن بدء العمل بالفترة المسائية بعيادتي الوفاء وقوص الشاملتين بقنا

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى محافظ قنا،فيتو

 أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن بدء العمل بالفترة المسائية بكل من عيادة الوفاء الشاملة بمدينة قنا، وعيادة قوص الشاملة، التابعتين لهيئة التأمين الصحي، وذلك من الساعة ٤ إلى ٨ مساء، بهدف التخفيف عن أبناء محافظة قنا المنتفعين بالتأمين الصحى، وتوفير خدمات طبية أفضل لهم، والحد من الزحام خلال الفترة الصباحية، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار الإهتمام بتطوير خدمات قطاع التأمين الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين، وذلك إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة.

Advertisements

وأضاف الداودي أن عيادة الوفاء الشاملة بدأت العمل بنظام الفترة المسائية بالفعل منذ الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يبدأ العمل بنظام الفترة المسائية بعيادة قوص الشاملة يوم السبت المقبل الموافق، حيث يتم استقبال منتفعي التأمين الصحي وتقديم الخدمات الطبية لهم في جميع التخصصات الطبية.


ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بجنوب الصعيد، أنه إلى جانب عمل العيادات الطبية، فإنه سيتم تشغيل المعمل وإجراء جميع التحاليل الطبية للمرضي، وكذلك مركز الأشعة والصيدلية بكلتا العيادتين خلال الفترة المسائية، لفتح الباب أمام المنتفعين للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها عيادات التأمين الصحي بالمحافظة.

يُذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقت العمل بنظام الفترة المسائية بعيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة بقنا، ومجمع عيادات التأمين الصحي بنجع حمادي، منذ ١ نوفمبر ٢٠٢٢، ليصبح بذلك إجمالي عدد العيادات التي تعمل بنظام الفترة المسائية ٤ عيادات بمحافظة قنا.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء أشرف الداودى محافظ قنا جنوب الصعيد قنا قوص محافظ قنا مدينة قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يستمع لشكوى 68 مواطنا بمكتبه

محافظ قنا يتابع أعمال التشطيبات النهائية لمستشفيات نجع حمادي ودشنا وأبوتشت

قطع المياه عن مركز قوص، القبض على لص سرقة محبس المياه الرئيسى عن محافظة قنا

حملة لإزالة التعديات بشوارع نجع حمادي في قنا

الأكثر قراءة

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر المصري

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

عماد البناني يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك

حقيقة خفض الضرائب المستحقة على نادي الزمالك من 1.2 مليار لـ400 مليون جنيه

موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

أول رد فعل من الأهلى بعد قرار فيتوريا

زغلول صيام يكتب: وماذا تنتظر من اتحاد كرة يديره هؤلاء؟! إكرام الميت دفنه في الإسكندرية

Advertisements

منوعات

المزيد

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 29-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

فلبينية تعثر على أسنان بشرية داخل سمكة للطهي

المزيد

خدمات

المزيد

هل ارتفعت أسعار السكر متأثرة بموسم صناعة حلوى المولد النبوي؟ الشعبة تجيب

وزارة العمل تعلن عن 10 آلاف وظيفة شاغرة، وهذا رابط التقديم (صور)

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

عالم أزهري: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

المزيد
الجريدة الرسمية