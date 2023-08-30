رئيس "التنسيق الحضاري": ألغينا "تلفريك" تطوير حديقة الحيوان.. ووضعنا 1000 لافتة بالشوارع عن عظماء مصر (حوار)

>> نملك مشروعا طموحا يحافظ على ذاكرة العاصمة وشخصياتها البارزة

>> الشوارع تحمل أسماء عظيمة منذ مئات السنين.. ولافتاتنا تقدم مقتطفات عن حياتهم

>> نسلط الضوء على حياة مشاهير الشوارع تخليدًا لدورهم في نهضة مصر

>> مشروع تطوير "سوق العتبة" يتبع وزارة الأوقاف ولم يتم تنفيذه حتى الآن

>> "مصر الجديدة" المحطة التالية لذاكرة المدينة وإتاحة الإصدارات مجانا للجمهور

>> شارع النبي دانيال أهم المشروعات التي نعمل عليها الآن

>> مشروع حسن فتحي في الوادى الجديد سيصبح مزارا سياحيا وثقافيا مهما

>> مشروعا «عاش هنا - حكاية شارع» يسهمان في تأريخ حقب مؤثرة من تاريخ مصر

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يعمل جهاز التنسيق الحضارى على ملفات عدة جميعها تستهدف الصورة البصرية فى المناطق ذات القيمة التراثية، وتحسين ذاكرة المصريين عن الشخصيات التاريخية التي تخلدها الشوارع المختلفة، بينما ينسى الناس ماذا تعني التسمية ولماذا.

المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى خلال حواره مع «فيتو» يكشف عن أهم المشروعات التى يعمل الجهاز عليها خلال المرحلة القادمة، وأين انتهى مشروع القاهرة الخديوية، بالإضافة إلى عملية تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، وإلى نص الحوار:



*حدثنا عن أهم المشروعات التي يعمل عليها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الآن؟



لدينا مشروعان من أهم المشروعات خلال العام الجارى، أولا إحياء قرية حسن فتحي في واحة باريس بمحافظة الوادى الجديد، أما المشروع الثانى فهو شارع النبى دانيال فى محافظة الإسكندرية، وهما تحت مظلة تحسين الصورة البصرية فى المناطق ذات القيمة.

وشارع النبي دانيال يحتوى على مجموعة من أكشاك الكتب توازي أكشاك الكتب فى الأزبكية بالقاهرة، وقدم التنسيق الحضارى مشروعا للارتقاء بالشارع حضاريا والمحال وأكشاك الكتب وواجهات المبانى، لأن هناك عددا منها لها قيمتها، وحاليا تم البدء في التنفيذ.

أما بالنسبة لواحة باريس، فهى مثلها كما هو الحال فى قرية القرنة التى بدأناها منذ عامين وانتهينا من افتتاح المرحلة الأولى، والذى ضم قصر الثقافة والمسرح والمسجد والخان، وحاليا نعمل على الانتهاء من المرحلة الثانية لها، والتى تشمل بيت حسن فتحى والساحة.

ومشروع حسن فتحى فى الوادى الجديد بواحة باريس أيضًا من مشروعات الارتقاء، حيث مخطط له أن يكون ملتقى للإبداع والفنانين، وسيصبح مزارا سياحيا وثقافيا مهما جدا.

*مشروعا «عاش هنا - حكاية شارع» من أهم المشروعات التى أطلقها الجهاز.. ما هي أهدافهما وكم وصل عدد الشخصيات والشوارع التي تم إدراجها بالمشروع؟



المشروع ضمن مبادرة الحفاظ على ذاكرة المدينة عن تاريخ شخصيات بارزة تحمل شوارع العاصمة أسماءهم منذ مئات السنين، عبر لافتات تقدم مقتطفات عن حياتهم، ما يسلط الضوء ربما للمرة على حياة مشاهير وضعت أسماؤهم على الكثير من الشوارع تخليدا لدورهم فى نهضة مصر، وكل فى مجاله، الأمر الذى يسهم فى تأريخ حقب مؤثرة من تاريخ مصر.

وانتهينا أيضًا فى مشروع «عاش هنا» إلى ما يقرب من 1000 شخصية، وينفذ بين جهاز التنسيق الحضارى ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار فى مجلس الوزراء، أما مشروع حكاية شارع فقد وصلنا إلى 300 شارع فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والعديد من المناطق.

واعتبر المشروعين من أهم المشروعات لتعريف المصريين بأهمية المناطق والشوارع التى تحمل أسماء تاريخية عظيمة، إذ يتجول كثير من الناس فيها دون أن يعرف سبب تسمية هذه الشوارع، أو لماذا كرمت الدولة هذا الشخص.

*مبادرة ذاكرة المدينة تهدف إلى توثيق الهوية المعمارية للمناطق التراثية فى مصر.. ما هى المناطق الأخرى التي ستوثق لها المبادرة بعد حي الزمالك وجاردن سيتى وسيوة؟



في مشروع ذاكرة المدينة بالفعل أصدرنا كتاب الزمالك، ثم جاردن سيتى وواحة سيوة، وحاليا يستعد التنسيق الحضارى لإصدار كتاب عن مصر الجديدة، وهي من المناطق ذات القيمة التراثية، وجميع تلك الإصدارات متاحة أونلاين للجمهور مجانا

*ماذا عن آخر التطورات في مشروع ممشى المقياس الترفيهي الذي يربط بين مصر القديمة ومنيل الروضة؟



بالفعل تم تطوير الكوبرى الخشب الواصل من المانسترلى ليعبر النيل من مصر القديمة إلى منيل الروضة وينتهى بمدخل مقياس النيل الأثري بالتعاون مع محافظة القاهرة، واليوم أصبح مزارا سياحيا للجمهور يلتقطون هناك الصور التذكارية، ولكن لم نبدأ بعد بالجزء الخاص فى الممشى الترفيهى، وكذلك منطقة المنيل.

*هناك جدل كبير بعد الحديث عن إقامة تليفريك يربط بين حديقتي الحيوان والأورمان ضمن مشروع تطوير حديقة حيوان الجيزة.. كيف يرى جهاز التنسيق الحضارى مخططات تطوير حديقة الحيوان بالشكل الذي يتناسب مع كونها مسجلة تراثيا؟



بالنسبة لحديقة الحيوان، عقدنا أكثر من اجتماع مع المسئولين عن تطوير الحديقة، وتم الاتفاق على إلغاء فكرة التلفريك فى المشروع، وحاليا يتم الإعداد للرسومات التفصيلية للمشروع، وستقوم اللجان النوعية بجهاز التنسيق الحضارى بدراستها، وكذلك أسماء الاستشاريين الذين تم الاستعانة بهم فى المشروع، وهم من أفضل المهندسين المتخصصين فى الحدائق، وسيكون لهم دور فى الارتقاء بالحديقة بالمعايير والمحددات التى تم وضعها من قبل جهاز التنسيق الحضارى فى أسس ومعايير الحفاظ على الحدائق والمناطق التراثية.

*وهل انتهى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى من مشروع تطوير القاهرة الخديوية تماما؟



بالطبع لا، فمشروع القاهرة الخديوية ممتد لمدة طويلة، لأنها تحمل مراحل حالية ومستقبلية، وهناك أهداف للمشروع منها إعادة الرؤية الجمالية للقاهرة الخديوية والعمل على إزالة التشوهات والمخالفات الموجودة، وهدفنا الحفاظ على الرصيد المعمارى والعمرانى للتراث، والارتقاء بالبيئة الحضارية، وإزكاء روح الانتماء والوعي القومي بالقيم الحضارية التي يحملها التراث المعمارى والعمرانى باعتباره جزءا مهما من ذاكرة مدينة القاهرة، وعنصرا أساسيا فى نسيجها الحضاري، بالإضافة إلى العمل على إعادة توظيف المباني التراثية فى القاهرة الخديوية، بحيث يكون لها مردود اقتصادى، وتحويلها إلى منطقة مستدامة ومنطقة جذب للمواطنين.

وبالنسبة لمشروع القاهرة الخديوية، فقد انتهينا من معظم المناطق كالشواربى وممر بهلر والألفى وعماد الدين وقصر النيل وميدان طلعت حرب ومصطفى كامل، وكل فترة نأخذ قطاعا ونعمل عليه، وخلال الفترة القادمة سنبدأ العمل فى المرحلة التى تربط بين ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب، ومن ميدان مصطفى كامل إلى ميدان الأوبرا، ويشمل بالطبع حديقة الأزبكية الذى يتم حاليا تطويرها بالفعل.

*في عام 2019 طرح التنسيق الحضارى مشروع تطوير وعودة سوق العتبة القديم.. ما تطورات هذا المشروع؟



حتى الآن مشروع تطوير سوق العتبة القديم لم يتم تنفيذه بعد، وهو بالأساس يتبع وزارة الأوقاف.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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