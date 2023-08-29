الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يناقش مع مفتي ماليزيا سبل التعاون المشترك

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة ومفتي ماليزيا، فيتو

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء الدكتور لقمان عبد الله المفتي الفيدرالي لجمهورية ماليزيا ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، وذلك بحضور كل من: أ.د محمد فوزي بن حماد عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة مالايا كوالا لمبور، وأ.د عبد الكريم بن علي نائب عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة مالايا كوالا لمبور، وأ.د مصطفى بن عبد الله الأستاذ في قسم القرآن والسنة جامعة مالايا كوالا لمبور، وأ.د محمد إخلاص بن روسلي رئيس قسم الفقه وأصوله بأكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة مالايا كوالا لمبور، ود محمد صفوان بن هارون أستاذ الفقه وأصوله جامعة مالايا كوالا لمبور، ود سيد شهريزان بن سيد محمد رئيس مساعد المفتي الفدرالي قسم البحوث مكتب المفتي الفدرالية الماليزي، والأستاذ  محمد أفيق بن زين العابدين مدير مكتب المفتي الفدرالي الماليزي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

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 أكاديمية الأوقاف تركز على البناء المهاري وقضايا الساعة 


وخلال اللقاء استعرض وزير الأوقاف جهود وزارة الأوقاف في مجال التدريب والترجمة والنشر، مشيرًا إلى أن أكاديمية الأوقاف الدولية قد قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التدريب وطنيًّا ودوليًّا، وأن هذه الدورات التدريبية تهتم بفلسفة الدعوة والفكر، وكيفية توظيف العلم لتحقيق حياة أفضل للناس، كما نعمل على أن يكون الإمام شخصًا قادرًا على التفاعل مع قضايا الساعة وليس منعزلًا عن واقعه، وأننا في أكاديمية الأوقاف نركز على البناء المهاري وقضايا الساعة في مجال الخطاب الديني.


وأشاد أ.د محمد فوزي بن حماد عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة مالايا كوالا لمبور  خلال اللقاء بموضوع المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية مؤكدًا أن موضوع: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" يشغل جميع دول العالم، وطلب السماح بترجمة إصدارات وكتب الأوقاف إلى اللغة الماليزية حتى يعم النفع، أبدى وزير الأوقاف ترحيبه بذلك حال وصول خطاب رسمي من دار الإفتاء أو الجامعة الماليزية.


 

وفي ختام اللقاء أهدى  وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) ومجموعة من أحدث إصدارات الأوقاف للدكتور لقمان عبد الله المفتي الفيدرالي لجمهورية ماليزيا ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والوفد المرافق له، وهو ما كان محل إشادة وتقدير كبيرين، مشيدين بإصدارات الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير والثقافة الرشيدة، وبخاصة موسوعة الثقافة الإسلامية التي طلبوا ترجمتها إلى اللغة الماليزية.

 

وأهدى الدكتور لقمان عبد الله المفتي الفيدرالي لجمهورية ماليزيا ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم درع دار الإفتاء الماليزية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير.

 


 

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الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة المفتي الفيدرالي لجمهورية ماليزيا أكاديمية الأوقاف

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