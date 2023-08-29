الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة،فيتو

انتهى طلاب الدور الثاني بـ الثانوية العامة 2023، من أداء امتحانات الدور الثاني اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أداء امتحانات مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، وذلك في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية. 

 

نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وفور انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

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وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، موضحا أنه من المتوقع إعلان النتيجة خلال الأسبوع المقبل، حتى يستطيع الطلاب التقديم خلال المرحلة الثالثة من التنسيق.

 

امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وأدى قرابة 119 ألف طالب وطالبة الامتحانات بنفس قواعد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة.

وعقدت الامتحانات وفق نظام البابل شيت وبنفس مواصفات ورقة الأسئلة لامتحانات الدور الأول، وفيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

 

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وجهت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 4 تعليمات مهمة للتعامل مع ورقة امتحان البابل شيت لطلاب الصف الثالث الثانوي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

 

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الثانوية العامة 2023، خلال الإجابة على الأسئلة بورقة البابل شيت كالتالي:

1- ضرورة  تظليل الإجابة الصحيحة على البابل شيت بقلم جاف واضح وكامل وليس نصف تظليل.

2- البعد عن القلم الرصاص مع كتابة البيانات بنفس القلم الجاف بخط واضح.

3- يمنع استخدام الكوريكتور.

4- الإجابة في المساحة المخصصة للأسئلة المقالية وعدم الكتابة على ظهر البابل شيت.

 

محظورات داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من المحظورات على طلاب الثانوية العامة الدور الثاني خلال امتحانات منها:

1- حظر حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وإن كان مغلقا.

2- حظر حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث أو أقلام سحرية وأي وسيلة غش إلكترونية.

3- حظر اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة حيث لن يسمح إلا بوجود مجلدات المفاهيم.

4- حظر الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا في جميع المواد.

5- حظر طبع أو نشر أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها منعا لتطبيق عقوبات قانون الغش.

6- حظر الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة لأنه سيقوم الطالب بإعادة تسليمه مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان.

7- حظر الكتابة على ورقة الإجابة البابل شيت ويتم الاكتفاء بتظليل الإجابة الصحيحة فقط.

8- يحظر على الطالب كتابة رقم جلوسه وبياناته بشكل غير صحيح.

 

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