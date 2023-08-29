الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

سوق متعدد الطوابق، محافظ المنوفية يناقش آليات تنفيذ بعض المشروعات

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربى، يأتي هذا اللقاء فى إطار بحث أوجه التعاون المشترك فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى للمساهمة فى الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي وأبناء المحافظة.

 

 جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، ووسام مراد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجى بالديوان العام، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

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سوق متعدد الطوابق بالشهداء وموقف نموذجى بقويسنا

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من المشروعات المستهدفة والمسند تنفيذها لهيئة الإنتاج الحربى بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، وكذا عرض التصورات والنماذج النهائية للمشروعات للبدء فى المراحل التنفيذية، حيث من المقرر البدء فى تنفيذ إقامة 3 مشروعات خدمية ومنها إنشاء سوق متعدد الطوابق بمدينة الشهداء، وموقف نموذجى بقويسنا، فضلا عن إنشاء موقف وسوق حضارى ببركة السبع بهدف تحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين. 


ووجه محافظ المنوفية بسرعة البدء فى التنفيذ وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والإلتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك متابعات ميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.


شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بمواقع العمل لمتابعة آليات تنفيذ المشروعات الجديدة والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المحددة وعرض الموقف التنفيذى أولا بأول، مؤكدًا حرصه على تبني خطط طموحة ومستقبلية لإنشاء العديد من الأسواق والمواقف الحضارية والمتطورة بديلة عن المواقف والأسواق العشوائية لإضفاء وإعادة الرونق الجمالى والحضارى بشتى أرجاء المحافظة.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الهيئة القومية للإنتاج الحربي بركة السبع أسواق نموذجية خطة المنوفية للتطوير

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