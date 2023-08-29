الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

قافلة عذائية لدعم الوافدين من دولة السودان فى أسوان (صور)

قافلة غذائية،فيتو
قافلة غذائية،فيتو

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القافلة الغذائية التى تضم العديد من الأصناف والمنتجات المهداة من الجمعية الشرعية الرئيسية لصالح الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة  ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية، والمستشار حسن أبو صليب نائب الأمين العام، وأيضًا محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع، وصلاح عطا الله مشرف عام الجمعية بأسوان.

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وخلال تفقده لمكونات القافلة، أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الإنسانى والوطنى للجمعية الشرعية الرئيسية باعتبارها من النماذج المشرفة التى تسعى إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية لدعم ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لتوفير الخدمات المتنوعة للوافدين من دولة السودان، فضلًا عن دعم المحافظة فى كافة المجالات.

ووجه المسئولين بتقديم كافة أوجه الدعم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستقبال المساعدات المختلفة التى تقوم بتوفيرها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم المساعدات المختلفة بموقف كركر الدولى أو بمنفذى قسطل وآرقين.

وعقب ذلك عقد محافظ أسوان إجتماع مع مسئولى الجمعية الشرعية الرئيسية حيث تم إستعراض منظومة وآلية الدعم الذى ستقدمه الجمعية لتقديم الخدمات المختلفة لمواطنى المحافظة، والتى من بينها دعم سائقى شاحنات المركبات بمنفذ آرقين والمتجهة إلى دولة السودان بـ 5 ألاف شنطة شاملة كافة المنتجات الغذائية والمياه المعدنية ليكون ذلك بمثابة أسبقية أولى ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة، بالإضافة إلى التنسيق لتجهيز مركز متخصص لحضانات الأطفال المبتسرين على أعلى مستوى ومرجعية علمية يضم 10 حضانات، وأجهزة للتنفس الصناعى، والمونيتور بدعم من الجمعية الشرعية الرئيسية يصل لأكثر من 20 مليون جنيه لتوفير هذه الخدمة لأبناء أسوان بالمجان، مع تقديم الدعم التدريبى لطاقم التمريض بإشراف من أكبر الإستشاريين المتخصصين فى مجال الأطفال المبتسرين، علاوة على توفير 50 جهاز عروسة  .

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​ أسوان أشرف عطية محافظ أسوان قسطل السودانين موقف كركر

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