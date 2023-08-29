وكيل تعليم الإسكندرية: 18 ألفا و500 تظلم بالثانوية العامة والفيزياء أكبر لجنة دور ثان

قالت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية:إن عدد الطلاب المتقدمين بتظلمات في قطاع الإسكندرية للثانوية العامة والذي يشمل محافظات – الإسكندرية ، مطر وح، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ - 18500طالب وجاري تحميل الردود على الموقع إلكترونيا لإعلانها على الموقع الإلكتروني.

تظلمات الثانوية العامة

وأكدت وكيل المديرية، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن تظلمات الثانوية العامة يتم التقديم إلكترونيا على موقع التظلمات بعد سداد رسوم التظلم ؛ يتم التواصل إلكترونيا مع الطالب لاطلاعه كما يتم إبلاغه إلكترونيا بنتيجة التظلم.

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الدور الثاني

وأوضحت نادية فتحي، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في 19 أغسطس وانتهت اليوم، وكان عدد اللجان 15 لجنة، عدد الاستراحات 18 استراحة موزعة على 9 إدارات وكانت جاهزة لاستقبال جميع الزملاء من المحافظات الأخري المنتدبين للعمل بلجان الثانوية العامة بالإسكندرية.

الفيزياء أكبر لجنة

وأشارت إلى أن أعداد الطلاب المتقدمين للدور الثاني تختلف من مادة لأخرى ولكن أكبر عدد من طلاب الدور الثاني كان في مادة الفيزياء 2368طالبا.

الاستعداد للعام الدراسي

وأضافت أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، تجري علي قدم وساق وصدر الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2023 للتأكد من جاهزية المدارس وتوافر وشروط السلام الإنشائية بها قبل بدء الدراسة، وقد تم تصميم استمارة لتنفيذ الكتاب الدوري 30 لسنة 2023 والتأكد من جاهزية

المدارس.

ولفتت أنه كما أكد الكتاب الدوري على ان يكون موعد بدء الدراسة 2024 هو 30 سبتمير 2023 فيما عدا المدارس الدولية الراغبة في تقديم موعد بدء الدراسة لتبدأ الأسبوع الأخير من أغسطس أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الوزارة، كما أنه جاري حاليا سد العجز في جميع مدارس الإدارات استعدادا للعام الدراسي.