الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وكيل تعليم الإسكندرية: 18 ألفا و500 تظلم بالثانوية العامة والفيزياء أكبر لجنة دور ثان

نادية فتحي وكيل مديرية
نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فيتو

قالت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية:إن عدد الطلاب المتقدمين بتظلمات في قطاع الإسكندرية للثانوية العامة والذي يشمل محافظات – الإسكندرية ، مطر وح، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ - 18500طالب وجاري تحميل الردود على الموقع إلكترونيا لإعلانها على الموقع الإلكتروني.

تظلمات الثانوية العامة 

وأكدت وكيل المديرية، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"  أن تظلمات الثانوية العامة  يتم التقديم إلكترونيا على موقع التظلمات بعد سداد رسوم التظلم ؛ يتم التواصل إلكترونيا مع الطالب لاطلاعه كما يتم إبلاغه إلكترونيا بنتيجة التظلم. 

Advertisements

الدور الثاني 
وأوضحت نادية فتحي، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في 19 أغسطس وانتهت اليوم، وكان عدد اللجان 15 لجنة، عدد الاستراحات 18  استراحة موزعة على 9 إدارات وكانت جاهزة لاستقبال جميع الزملاء  من المحافظات الأخري المنتدبين للعمل بلجان الثانوية العامة بالإسكندرية.

الفيزياء أكبر لجنة

وأشارت إلى أن أعداد الطلاب المتقدمين للدور الثاني تختلف من مادة لأخرى ولكن أكبر عدد من طلاب الدور الثاني كان في مادة الفيزياء  2368طالبا.

الاستعداد للعام الدراسي 

وأضافت أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، تجري علي قدم وساق وصدر الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2023 للتأكد من جاهزية المدارس وتوافر وشروط السلام  الإنشائية بها قبل بدء الدراسة،  وقد تم تصميم استمارة لتنفيذ الكتاب الدوري 30 لسنة 2023 والتأكد من جاهزية 

المدارس. 

ولفتت أنه كما أكد الكتاب الدوري على ان يكون موعد بدء الدراسة 2024 هو 30 سبتمير 2023 فيما عدا المدارس الدولية الراغبة في تقديم موعد بدء الدراسة لتبدأ الأسبوع الأخير من أغسطس أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الوزارة،  كما أنه جاري حاليا سد العجز في جميع مدارس الإدارات استعدادا للعام الدراسي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الثانويةالعامة ٢٠٢٣ وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لجان الدور الثاني الثانوية العام اخبار تعليم الإسكندرية تعليم الاسكتدرية

مواد متعلقة

وفد تعليم الإسكندرية يزور دير مارمينا ببرج العرب فى المحافظة

تعليم الإسكندرية: انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

تعليم الإسكندرية: 92% نسبة نجاح عينة دراسات الإعدادية

الأكثر قراءة

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر المصري

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

عماد البناني يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

حقيقة خفض الضرائب المستحقة على نادي الزمالك من 1.2 مليار لـ400 مليون جنيه

موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

أول رد فعل من الأهلى بعد قرار فيتوريا

زغلول صيام يكتب: وماذا تنتظر من اتحاد كرة يديره هؤلاء؟! إكرام الميت دفنه في الإسكندرية

Advertisements

منوعات

المزيد

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 29-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

فلبينية تعثر على أسنان بشرية داخل سمكة للطهي

المزيد

خدمات

المزيد

هل ارتفعت أسعار السكر متأثرة بموسم صناعة حلوى المولد النبوي؟ الشعبة تجيب

وزارة العمل تعلن عن 10 آلاف وظيفة شاغرة، وهذا رابط التقديم (صور)

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

عالم أزهري: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

المزيد
الجريدة الرسمية