الصحفيين: فتح باب تسجيل استمارات حجز وحدات بمدينتى 2 سبتمبر
أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الحجز لعدد ٥٠ وحدة سكنية بمدينتي، اعتبارًا من السبت ٢ سبتمبر المقبل، ولمدة (8) أيام تنتهي يوم الأحد ١٠ سبتمبر، علمًا بأن متوسط سعر المتر يتراوح من (21000 إلى 25000 جنيه) حسب مساحة كل وحدة، ونسبة التميز ويضاف إلى ذلك اشتراك النادي ووديعة الصيانة.
مساحات وحدات مدينتي للصحفيين
تقع الوحدات المخصصة بمجموعات (70-84-103-114-124-125-15) بمساحات تتراوح (70م2، 90م2، 100م2، 130م2، 150م2، 160م2، 180م2، 190م2 وحتى 200م2) وبأدوار مختلفة.
طرق السداد
يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء) + 0.5% مصاريف إدارية، على أن يُقسط الباقي على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل) وذلك من تاريخ استلام الوحدة، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد.
يبدأ التقديم يوم السبت المقبل بمركز الخدمات بالدور الأول بالنقابة.
شروط الحجز
شروط الحجز: ألا يكون العضو قد حصل على وحدات من النقابة من قبل، وستُجرى قرعة علنية إذا زاد عدد الراغبين فى الحجز بعد استبعاد مَن سبق استفادته عن عدد الوحدات المعلن عنها، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.
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