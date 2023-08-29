الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

الصحفيين: فتح باب تسجيل استمارات حجز وحدات بمدينتى 2 سبتمبر

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الحجز لعدد ٥٠ وحدة سكنية بمدينتي، اعتبارًا من السبت ٢ سبتمبر المقبل، ولمدة (8) أيام تنتهي يوم الأحد ١٠ سبتمبر، علمًا بأن متوسط سعر المتر يتراوح من (21000 إلى 25000 جنيه) حسب مساحة كل وحدة، ونسبة التميز ويضاف إلى ذلك اشتراك النادي ووديعة الصيانة.

 

مساحات وحدات مدينتي للصحفيين 

تقع الوحدات المخصصة بمجموعات (70-84-103-114-124-125-15) بمساحات تتراوح (70م2، 90م2، 100م2، 130م2، 150م2، 160م2، 180م2، 190م2  وحتى 200م2) وبأدوار مختلفة.

Advertisements

 

طرق السداد 

يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء) + 0.5% مصاريف إدارية، على أن يُقسط الباقي على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل) وذلك من تاريخ استلام الوحدة، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد.
 

يبدأ التقديم يوم السبت المقبل  بمركز الخدمات بالدور الأول بالنقابة.

 

شروط الحجز 

شروط الحجز: ألا يكون العضو قد حصل على وحدات من النقابة من قبل، وستُجرى قرعة علنية إذا زاد عدد الراغبين فى الحجز بعد استبعاد مَن سبق استفادته عن عدد الوحدات المعلن عنها، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حجز شقق للصحفيين في مدينتي الصحفيين نقابة الصحفيين

مواد متعلقة

أشرف صبحي يشهد حفل تكريم الفائزين في مسابقة العهد بحضور نقيب الصحفيين

"الصحفيين" تدعو الزملاء الحاجزين في مدينة أكتوبر للاجتماع، اليوم

"الصحفيين" تسن تقليدا جديدا بالاحتفال شهريا بأعياد ميلاد شيوخ المهنة

نقيب الصحفيين يعلن إخلاء سبيل كريم أسعد ويشكر الجهات المعنية على الاستجابة

الأكثر قراءة

عماد البناني يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

انخفاض كبير في أسعار الذهب والجرام يفقد 25 جنيها

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

أخبار الأهلي، حسم ملف المهاجم الأجنبي وفرمان كولر حديث الساعة وتجهيز إمام عاشور

آخر تطورات الحالة الصحية لـ سلمى صباحى عقب جراحة المخ

أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

ميدو عن أزمة عماد البناني: هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه وقرار الوزير لصالح الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

فلبينية تعثر على أسنان بشرية داخل سمكة للطهي

مكافآت مالية ضخمة من الصين للمقبلين على الزواج، وهذا شرط الفوز

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

زهرة الجثة، زوار حديقة أمريكية يتابعون تفتُّح ورود برائحة النفايات

المزيد

خدمات

المزيد

وزارة العمل تعلن عن 10 آلاف وظيفة شاغرة، وهذا رابط التقديم (صور)

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

المزيد

انفوجراف

رعب إسرائيلي من زيادة القدرات العسكرية لحركة حماس ( فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية