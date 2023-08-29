الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ المنوفية يناقش آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطرق شبين الكوم وأشمون

محافظة المنوفية،
محافظة المنوفية، فيتو

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والنقل وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لأعمال الرصف بقطاع الطرق والمحاور المرورية والوقوف على آخر المستجدات لتسريع معدلات الأداء ولتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


تناول اللقاء مناقشة أخر أعمال الرصف والتطوير بطريق 16 ( شبين الكوم – العراقية )، وأشار رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والنقل أنه من خلال التنسيق مع المحافظة لرصف  أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة.

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رصف 10 كم

حيث تم الإنتهاء من فرد طبقة الأساس بطول طريق ( شبين الكوم – العراقية ) وصولًا حتى محور الدلتا، أعقبه وضع طبقة الرصف النهائية بمسافة طولية بلغت 16 كم وجاري العمل علي قدم وساق لرصف باقي قطاعات الطريق خلال الأسبوع القادم، مشيرًا أنه تم الانتهاء من رصف مسافة 10 كم بطريق 25 ( الشهداء – منوف ) وجاري نهو باقي أعمال الرصف والتطوير خلال الأسبوع القادم، لافتًا أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير طريق 42 ( سنتريس – أشمون ).


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أننا مستمرون في رصف وتطوير أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية بشتى أرجاء المحافظة للنهوض بمستوى البنية التحتية، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف لتحقيق أعلى معدلات إنجاز لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالي المحافظة.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطرق الرئيسية السيولة المرورية خطة الرصف طريق شبين الكوم

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