الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

عمرو علام وكيلا للتعليم والطلاب وخالد حمزة وكيلا لخدمة المجتمع بآداب المنوفية

رئيس جامعة المنوفية،
رئيس جامعة المنوفية، فيتو

أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية قرارا بتعيين الدكتور عمرو علام رئيس برنامج اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب لثلاث سنوات.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتعيين الدكتور خالد حمزة  رئيس قسم الآثار وكيلا لكلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

هذا ووجه رئيس الجامعة التهنئة للوكلاء الجدد بحضور الدكتور أسامة مدنى عميد الكلية، متمنيا لهما التوفيق فى تأدية مهام عملهما.

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محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان المنطقة اللوجستية التجارية ببركة السبع

وكان اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قام بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية للمنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا مركز بركة السبع، رافقه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ومحمد موسي نائب المحافظ.

 يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية المتخصصة وتوفير الأراضي للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مراحل سير العمل بالمشروع موجها بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لسرعة الإنتهاء من الأعمال وتذليل كافة العقبات التى تواجه التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، مشيرا إلى أن المنطقة اللوجيستية تعد نقلة حضارية ستساهم فى توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، ورفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع على الدولة والمواطن فضلًا عن خدمة طلاب جامعة المنوفية الأهلية.

 

 

جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري، مبني إداري فندقي، نادي رياضي إجتماعي على مساحة 13 فدانا بما يعادل (54789 م2) ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

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