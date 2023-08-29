الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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القابضة للمياه: خط عبد الحميد بدوي عمره 45 عاما وجاري الإحلال والتجديد

خط المياه، فيتو
خط المياه، فيتو

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال الاحلال والتجديد التى تقوم بها شركة مياه القاهرة لخط ١٢٠٠مم بشارع عبد الحميد بدوى أمام سور الكلية الحربية، مؤكدا على اهمية الانتهاء فى اسرع وقت من اعمال الاحلال والتجديد دون تعطيل لحركة المرور وباعلى جودة وطبقا للمواصفات الفنية العالمية لاهمية الخط والمناطق التى يخدمها.

وأشار، الى اهمية الانتهاء من جميع الاعمال التى تتم بالخطوط الكبيرة والتى انتهى عمرها الافتراض بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المسئولة لضمان تقديم واستمرار افضل خدمة للمواطنين مشيد بدور شركات المياه فى البدء فى إجراء أعمال إحلال وتجديد للخطوط القديمة بمهارة كبيرة نظرا لمرورها بمناطق سكنية كثيفة وعدم انتظار تهالكها الكامل مما يؤثر على الخدمة التى يتم تقديمها.

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وأوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، أنه تم البدء فى اعمال الاحلال والتجديد بخط مياه 1200 مم أمام سور الكلية الحربية بطول ١٣٠٠ متر كمرحلة أولى بشارع عبد الحميد بدوى والذى يخدم مليون و٥٠٠ الف نسمة بمناطق مساكن شيراتون والملتقى العربى وبعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وبعض المناطق الاخرى، والذى تم انشاؤه منذ اكثر من 45 عاما وتعرض للكسر اكثر من مرة نظرا لتهالكه وكان له تأثير كبير على حركة المرور والمناطق التى يخدمها.

وأفاد، أنه تم الحصول على تصاريح من الجهات المسئولة ووضع خطة عمل متميزة من خلال إنشاء ممر كامل بالشارع؛ لعمل الشركات المنفذة دون تأثر حركة المرور نظرا لأهمية المكان الذى يربط العديد من المناطق والمحاور الرئيسية، وسيتم الإنتهاء من المشروع خلال ١٠ أيام طبقا للجدول الزمنى المحدد.

كما تم تكليف شركتين للعمل بالخط لسرعة الانتهاء منه ويتم متابعتهم من خلال قطاع المشروعات بالشركة ورفع المخلفات بشكل فورى، كما سيتم إعادة الشىء لأصله للمناطق التى تم الإنتهاء منها واإعادة الرصف مرة أخرى.

 

وأضاف، أن إحلال وتجديد خط 1200 مم أمام سور الكلية الحربية يضمن عدم تعرضة للكسر مرة أخرى والإعتماد علية بشكل أساسى وهناك خطة كاملة من شركة مياه الشرب القاهرة للإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للخطوط الكبيرة، والتى إنتهى عمرها الإفتراضى والتى تخدم العديد من المناطق ويتم تطوير الشبكات الداخلية لمعظم المناطق التى تخدمها الخطوط الجديدة.

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