والدة روبياليس تضرب عن الطعام لليوم الثاني داخل كنيسة بإسبانيا

كأس العالم للسيدات، تواصل أنخيليس بيخار، والدة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وشقيقة زوجها اعتصامهما وإضرابها عن الطعام في كنيسة بجنوب إسبانيا لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بالعدالة لنجلها.

وذكرت السيدتان اليوم الثلاثاء أنهما تعتزمان مواصلة اعتصامهما وإضرابهما عن الطعام في كنيسة ببلدة موتريل، مسقط رأس روبياليس بمقاطعة غرناطة، لأجل غير مسمى، موضحتين أنهما بخير وأمضيتا الليلة على نحو جيد "في حدود ما هو ممكن".

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وحظيت السيدتان بدعم بعض سكان بلدة موتريل، الذين تجمعوا عند بوابة كنيسة (ديبينا باستورا)، حيث تعتصم والدة روبياليس وأخت زوجها.

ومكثت السيدتان داخل الكنيسة مستغلتين قيام العمال ببعض أعمال التنظيف أمس، وبعدها أعلنتا الاعتصام داخلها والإضراب عن الطعام، احتجاجا على ما وصفته الأم ب"الملاحقة غير الإنسانية والدامية" لنجلها والمطالبة بالعدالة من أجله.

وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلنت مطلع الأسبوع إيقاف روبياليس مؤقتا لمدة 90 يوما عن ممارسة جميع الأنشطة محليا ودوليا.

وأوقف الفيفا "روبياليس" عن أي نشاط، لحين التحقيق معه، على خلفية الجدال المثار بسبب قبلة طبعها على شفاه لاعبة المنتخب جينيفر إيرموسو، عقب فوز المنتخب الإسباني للسيدات بالمونديال في أستراليا الأسبوع الماضي.

وعلي صعيد آخر كشف المدعي العام الإسباني، اليوم الإثنين، أنه سيفتح تحقيقًا أوليًا في مزاعم "اعتداء جنسي" بشأن قضية القبلة القسرية لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، الموقوف مؤقتا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإحدى اللاعبات خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات.

اتهام روبياليس بالاعتداء الجنسي



وستفتح النيابة العامة تحقيقًا في "وقائع قد تشكل جريمة اعتداء جنسي"، وفقًا لما أوضح مكتب المدعي العام في بيان صحافي أُرسل إلى وكالة فرانس برس، داعيًا جينيفر هيرموسو التي قام روبياليس (46 عامًا) بتقبيلها للتواصل مع النيابة العامة "في غضون 15 يومًا" لكي "يتم إعلامها بحقوقها كضحية" و"لتقديم شكوى" إذا لزم الأمر.

وبعدما وضعت الحكومة الإسبانية يدها على القضية، اجتمعت المحكمة الإدارية للرياضة على أن تصدر حكمها أيضًا في شكوى السلطة التنفيذية ضد روبياليس، حسب ما أفادت هذه الهيئة.

وفي حال تم فتح إجراء، يجوز للمجلس الأعلى للرياضة وهو هيئة حكومية، بعد ذلك إيقاف روبياليس حتى يتم اصدار حكم بالقضية.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس المجلس فيكتور فرانكوس، إلى الصحافة في وقت لاحق، اليوم الإثنين، للكشف عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها ضد رئيس الاتحاد.

وأوقف "فيفا" روبياليس الذي رفض الاستقالة من منصبه، السبت على خلفية تقبيله هيرموسو بالقوة على شفتيها عقب فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في أستراليا في 20 أغسطس الحالي، ما أثار انتقادات شديدة.

والدة روبياليس تضرب عن الطعام



ورفضًا للإساءات التي تلحق بنجلها، بدأت والدة روبياليس إضرابا عن الطعام الإثنين دعما له، وقالت أنخيليس بيخار التي قررت الاحتجاج داخل كنيسة ديفينا باستورا في بلدة موتريل الساحلية الجنوبية، إنها ستستمر في اضرابها عن الطعام حتى "تقول هيرموسو الحقيقة" بشأن ما حدث، حسب ما أفاد أحد أفراد الأسرة للصحفيين.

ونشرت هيرموسو مقطع فيديو على إنستجرام يظهر الاحتفالات في غرفة تغيير الملابس، ردت فيه على إغاظة زملائها في الفريق بشأن القبلة بالقول "لم يعجبني ذلك!" وهي تضحك.

ونقل بيان أصدره الاتحاد المحلي للعبة في وقت لاحق عنها قولها إن القبلة كانت "لفتة طبيعية من المودة والامتنان".

لكن هيرموسو عادت عن أقوالها الجمعة مؤكدة أنها لم توافق "في أي وقت من الأوقات" على القبلة بعد الفوز في المباراة النهائية على إنجلترا 1-صفر في سيدني، والتي وصفها روبياليس بأنها "متبادلة ومبهجة وتوافقية".

وأضافت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "شعرت بالضعف وضحية اعتداء، عمل ذكوري متهور، في غير محله ومن دون أي نوع من الموافقة من جانبي، ببساطة، لم أحترم".