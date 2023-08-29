الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

بعد لعنة ضربات الترجيح، قرار جديد من اتحاد الكرة في دوري الجمهورية

ضربات جزاء مصر والسنغال
ضربات جزاء مصر والسنغال

دوري الجمهورية للناشئين، قرر اتحاد الكرة، خوض فرق دوري الجمهورية للناشئين والشباب، لضربات الجزاء الترجيحية في جميع المسابقات حال انتهاء المباريات بالتعادل.

وأكد اتحاد الكرة، علي اللجوء لضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل في بطولات الجمهورية موسم 2023-2024، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح علي نقطة إضافية.

لعنة ضربات الترجيح مع منتخبات مصر

وجاء هذا القرار لاكساب اللاعبين خبرة ضربات الترجيح بعدما تسببت في خسارة المنتخب الاول نهائي أمم أفريقيا بالكاميرن أمام السنغال وتكرار نفس الأمر بخسارة تذكرة التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 أمام السنغال أيضا بركلات الترجيح علاوة علي خسارة منتخب الشباب نهائي البطولة العربية أمام السعودية بضربات الترجيح.

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وقرر اتحاد الكرة إقامة مباريات دوري الجمهورية للناشئين في تمام الساعة الرابعة عصرا بدلا من الساعة الثالثة عصرا لحين تعديل التوقيت الصيفي.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين والشباب، بالتعديل الجديد على مواعيد المباريات المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

 


 

وكانت فيتو نشرت مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024.

 

مواعيد مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية للناشئين 


ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في ملعب كلية الزراعة بالجيزة يوم الأحد 3 ديسمبر ضمن الجولة الرابعة عشر لدوري الجمهورية للشباب مواليد 2003 المرحلة الأولى للبطولة.

كما يتقابل الزمالك والأهلي يوم 12 ديسمبر بملعب كلية الزراعة بالجيزة ضمن الجولة الـ 15 لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2005 المرحلة الأولى للبطولة.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك في دوري الجمهورية للناشئين 2007 يوم الخميس 4 يناير 2024 بملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن المرحلة الأولى للمسابقة بالجولة الـ 18.

كما يستضيف الأهلي نظيره الزمالك يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الـ 11 لمسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2008 بملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويلتقي الأهلي والزمالك في الجولة السابعة لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2009 يوم الجمعة 20 أكتوبر بملعب القلعة الحمراء ضمن مواجهات الدور الأول للبطولة.

 

 

مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024
دوري الجمهورية مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر

 

أشعة الرسغ للاعبين 


وطالب اتحاد الكرة أندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسغ للاعبين مواليد 2008 و2009.

 

ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسنين أو عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.

 

وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل أشعة الرسغ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.

 

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسغ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف على عمل تلك الأشعة.

 

وشدد اتحاد الكرة، إنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة.

 

وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الأشعة وغرامة مالية علي النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال أسبوعين من تاريخه.

 

تأخير مواعيد مباريات دوري الجمهورية للناشئين والشباب لمدة 60 دقيقة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي بمواعيد مباريات دوري الجمهورية للشباب والناشئين

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اتحاد الكرة يخطر الأهلي بمواعيد مباريات دوري الجمهورية للشباب والناشئين

مواعيد مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية للناشئين 2023-2024

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2007

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