الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

طرح 250 أسطوانة غاز هيليوم لشركات المناضيد السياحية خلال الشتاء بالأقصر

مناضيد سياحية، فيتو
مناضيد سياحية، فيتو

 أكد العميد محمد النوبي، مدير محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز في محافظة الأقصر، أن محطة التعبئة لأسطوانات البوتاجاز بها 3 خزانات للغاز الصب بسعة 25 طنا للخزان الواحد، ويتم بشكل مستمر تعبئتها دون توقف، بهدف ضخ أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري لكافة أنحاء محافظة الأقصر إضافة إلى مدينة إدفو في محافظة أسوان.

وقال النوبي إنه يتم طرح ما بين 250 إلى 300 أسطوانة غاز هيليوم لشركات المناطيد السياحية في الأقصر، وذلك خلال فترة الشتاء والتي يزيد فيها الإقبال السياحي على محافظة الأقصر، لافتا إلى أن محطة تعبئة البوتاجاز في الأقصر تتبع شركة بوتاجاسكو وتم انشاءها في عام 2005، بهدف توفير أسطوانات البوتاجاز المنزلية والمنشآت التجارية.

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وتابع النوبي، أنه يتم تعبئة نحو 15 ألف أسطوانة بوتاجاز منزلي يوميًا زنة 22 كيلو جرام غاز للاسطوانة الواحدة يتم توزيعها على 72 مستودع بوتاجاز في محافظة الأقصر، لافتا إلى أن حصة كل مستودع تتراوح من 10 إلى 20 ألف أسطوانة شهريًا.

وأضاف النوبي أنه يتم أيضا إنتاج أسطوانات بوتاجاز تجارية سعة الواحدة تتراوح من 25 و35 كيلو جرام والتي يتم توزيعها على المطاعم والمنشآت السياحية.


من جهته قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر إنه يتم تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز في محافظة الأقصر لعدم تسريبها للسوق السوداء.

وأضاف صلاح أنه يتم التأكد من سلامة أسطوانات البوتاجاز التي يتم تعبئتها، مشيرا إلى أنه يتم صيانة أسطوانة البوتاجاز بشكل مستمر، وفي حالة وجود عيوب في أسطوانة بوتاجاز يتم استبدالها من مصنع الاسطوانات في محافظة سوهاج.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر أنه يتم شهريا استبدال ما بين 2500 الي 3000 اسطوانة بوتاجاز غير صالحة للاستهلاك والتعبئة

وأكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم طرح سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بسعر 75 جنيها غير شاملة التوصيل والنقل والذي تم تحديدها من 3 إلى 5 جنيهات.

 

 

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الأقصر محافظة الأقصر محافظة أسوان إدفو اسطوانات البوتاجاز

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