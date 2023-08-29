امتحانات الثانوية العامة سارت بهدوء وغرف العمليات لم تتلق شكاوي بالوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة سارت بهدوء وغرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لم تتلق أي مشكلات طوال فترة الامتحانات، جاء ذلك خلال متابعته من داخل غرفة العمليات بالمديرية والاطمئنان على انضباط العمل بجميع الإدارات التعليمية.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية للتعاون المثمر ومرور أعمال الامتحانات بكل انضباط ودقة.

الجدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء يؤدى الطلاب الامتحان بمادة الأحياء ( علمى علوم )، الفلسفة والمنطق( المجموعة الأدبية)، الاستاتيكا( علمى رياضة ).

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النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام

وعلى جانب آخر، قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة لتنسيق الصف الأول الثانوى على النحو التالي:

🔹️ إدارة الخارجة التعليمية 225 درجة

🔹️إدارة الداخلة التعليمية 220 درجة

🔹️إدارة الفرافرة التعليمية 201.5 درجة

🔹️إدارة بلاط التعليمية 200 درجة

🔹️إدارة باريس التعليمية 207.5 درجة.

يأتى ذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصا على مصلحتهم.

وكيل تعليم الوادي الجديد يدشن البرنامج التدريبى على القراءة والكتابة بطريقة برايل

وفي سياق آخر، دشن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبى على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز برايل.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن البرنامج يستهدف تدريب 50 معلما ومعلمة من مدارس التعليم العام ( الحاصلين على الدبلومة المهنية للتربية الخاصة ) وعلى مدار 5 أيام بدأت اليوم الأحد 27 وتنتهى الخميس 31 اغسطس الجارى، بالتنسيق مع إدارتى التربية الخاصة والتدريب.

وأشار وكيل التعليم، إلي أن أهداف البرنامج تتضمن

■ التعرف على أدوات كتابة الخط البارز برايل

■التعرف على أشكال الحروف البارزة وما يقابلها من الحروف العربية والإنجليزية.

■التعرف على الحركات والعلامات وطريقة كتابتها وتشكيل الكلمة ■التعرف على الأعداد والعلامات الحسابية وطريقة كتابتها

■التعرف على الاختصارات البسيطة والمركبة وطريقة كتابتها

■التعرف على كيفية التعامل الجيد مع المكفوفين وضعاف السمع.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي أن البرنامج يهدف إلى معرفة الطرق التى يعتمد عليها مكفوفى البصر في عملية التعليم والتعلم، والعمل على إعداد كوادر مؤهلة لتعليم المكفوفين وطلاب برنامج الفئات الخاصة للقراءة والكتابة بطريقة برايل، وإطلاع المتدربين على أهم الأدوات المستخدمة في تلك الكتابة.