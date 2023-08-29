الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

امتحانات الثانوية العامة سارت بهدوء وغرف العمليات لم تتلق شكاوي بالوادي الجديد

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة سارت بهدوء وغرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لم تتلق أي مشكلات  طوال فترة الامتحانات، جاء ذلك خلال متابعته من داخل غرفة العمليات بالمديرية والاطمئنان على انضباط العمل بجميع الإدارات التعليمية.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية للتعاون المثمر ومرور أعمال الامتحانات بكل انضباط ودقة.
الجدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء يؤدى الطلاب الامتحان بمادة الأحياء ( علمى علوم )، الفلسفة والمنطق( المجموعة الأدبية)، الاستاتيكا( علمى رياضة ).

Advertisements


النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 

وعلى جانب آخر، قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة،   أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة  لتنسيق الصف الأول الثانوى على النحو التالي:  
🔹️ إدارة الخارجة التعليمية 225 درجة  
🔹️إدارة الداخلة التعليمية 220  درجة  
🔹️إدارة الفرافرة التعليمية 201.5  درجة 
🔹️إدارة بلاط التعليمية  200 درجة  
🔹️إدارة باريس التعليمية 207.5  درجة.

يأتى ذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب  للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصا على مصلحتهم.

وكيل تعليم الوادي الجديد يدشن البرنامج التدريبى على القراءة والكتابة بطريقة برايل   

وفي سياق آخر، دشن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبى على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز برايل. 

 وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن البرنامج يستهدف تدريب 50 معلما ومعلمة من مدارس التعليم العام ( الحاصلين على الدبلومة المهنية للتربية الخاصة ) وعلى مدار 5 أيام بدأت اليوم الأحد 27   وتنتهى الخميس 31 اغسطس الجارى، بالتنسيق مع إدارتى التربية الخاصة والتدريب.

وأشار وكيل التعليم، إلي أن أهداف البرنامج تتضمن 

 ■ التعرف على أدوات كتابة الخط البارز برايل  

■التعرف على أشكال الحروف البارزة وما يقابلها من الحروف العربية والإنجليزية. 

 ■التعرف على الحركات والعلامات وطريقة كتابتها وتشكيل الكلمة  ■التعرف على الأعداد والعلامات الحسابية وطريقة كتابتها 

 ■التعرف على الاختصارات البسيطة والمركبة وطريقة كتابتها  

■التعرف على كيفية التعامل الجيد مع المكفوفين وضعاف السمع.

 ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي أن البرنامج يهدف إلى معرفة الطرق التى يعتمد عليها مكفوفى البصر في عملية التعليم والتعلم، والعمل على إعداد كوادر مؤهلة لتعليم المكفوفين وطلاب برنامج الفئات الخاصة للقراءة والكتابة بطريقة برايل، وإطلاع المتدربين على أهم الأدوات المستخدمة في تلك الكتابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

امتحانات الثانويه العامه الدور الثاني التعليم بالوادى الجديد الدور الثاني للثانوية العامة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تعليم الوادى الجديد

مواد متعلقة

عقوبات رادعة للمزارعين بسبب حرق مخلفات النخيل بالوادي الجديد

وزيرا التنمية المحلية والتضامن في افتتاح معرض "أيادي مصر": فرصة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية

مصرع شاب عشريني في حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة في الوادي الجديد

وكيل تعليم الوادي الجديد يدشن البرنامج التدريبي على القراءة والكتابة بطريقة برايل

بسبب العواصف، كهرباء الوادي تقيم 16 عامودا وتعيد توصيل التيار لجميع القرى

لمدة 10 أيام التقديم الإلكتروني والتحويل للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية ( Ips)

الأكثر قراءة

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

ميدو عن أزمة عماد البناني: هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه وقرار الوزير لصالح الزمالك

أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

ضبط 10 مصريين فى الكويت وتحركات لترحيلهم، اعرف التفاصيل (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

مكافآت مالية ضخمة من الصين للمقبلين على الزواج، وهذا شرط الفوز

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

زهرة الجثة، زوار حديقة أمريكية يتابعون تفتُّح ورود برائحة النفايات

زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

رعب إسرائيلي من زيادة القدرات العسكرية لحركة حماس ( فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

تفسير حلم النار في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث وحج بيت الله

المزيد
الجريدة الرسمية