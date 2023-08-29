الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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حوادث

استعجال تفريغ محادثات سيدتين بتهمة تكوين عصابة لسرقة السيدات بالأميرية

حبس ارشيفية، فيتو
حبس ارشيفية، فيتو

أمرت نيابة الأميرية، باستعجال تفريغ هواتف وسحب مكالمات سيدتين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

ونجحت قوات الشرطة في ضبط المتهمتين وعثر بحيازتهما على مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر"، من متحصلات وقائع السرقة التي يرتكبونها.

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واعترف المتهمتان بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم).

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة المتهمين

أما عن العقوبة القانونية والتوصيف القانوني للجريمة، يقول خالد رجب المحامي نحن أمام جريمتين جريمة نصب واحتيال وجريمة سرقة، جريمة  النصب والاحتيال نصت عليها المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور "

أما جريمة السرقة فقد نصت المادة رقم ٣١١ من قانون العقوبات علي أن "كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق، وتنص المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

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النصب على المواطنين النيابة العامة بمحافظة القليوبية بمديرية امن القاهرة قسم شرطة الأميرية مباحث قسم شرطة الأميرية محافظة القليوبي

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