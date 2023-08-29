لتفادي انقضاء عقوبة تبديد قائمة المنقولات، تعرفي على الحل القانوني للحفاظ على حقك

تسقط عقوبة الحبس في تبديد قائمة المنقولات بعد مرور 3 سنوات إذا كان الحكم غيابيا والزوج داخل مصر، أما إذا كان الزوج خارج مصر يسقط الحكم بعد مرور 5 سنوات، في حالة سقوط العقوبة، ما الإجراء القانوني الذي من الممكن أن تتخذه السيدة كي تحافظ على حقها في قائمة المنقولات.

كشف عبدالعزيز سالم أستاذ القانون الجنائي أنه من الأفضل رفع دعوى تبديد قائمة المنقولات أمام محاكم الأسرة وليس المحاكم الجنائية، لأن الدعاوي القضائية أمام محاكم الأسرة غير مرتبطة بوقت، كما أن الزوجة من حقها رفع دعوى استيراد، وإذا لم يتم تنفيذ الحكم، ويتم الحجز عليها أو على أي شئ خاص به أو بذويه، وليس له انقضاء.

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وأضاف: الكثير من الناس يعتقدون أن رفع دعوي تبديد قائمة المنقولات كشق جنائي أمام المحاكم الجنائية أهم من رفعها أمام محكمة الأسرة، كي يتم الحكم بحبس الزوج، وبالتالي يتم إجباره على تسليم قائمة المنقولات، ولكن رفعها أمام محاكم الأسرة أفضل لأن الدعوي لن تنقضي أبدا، ومن حق الزوجة فيها الحجز على المنقولات كما سبق الإشارة.

مستندات ضرورية في رفع دعوى أمام محكمة الأسرة

١_ صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

٢_صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغير كمبيوتر “إن كان يوجد أطفال”.

٣_صورة التوكيل عليه صورة كارنيه المحاماة.

ويتم رفع الدعوى بعد انتهاء طلب التسوية وصدور قرار فيه إما إيجابي أو سلبي.

ضوابط رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة

١_ عريضة الدعوى وتكتب فيها رقم التسوية، وتاريخها وصور عريضة الدعوى ٣ صور عليها دمغة محاماة بس ١٠ جنيهات تضع على أصل العريضة.

٢_ حافظة مستندات يضع فيها المستندات التي تسند القضية.

٣_ إجراءات رفع الدعوى المذكورة من قبل

4_الذهاب لرئيس القلم وتحديد الرسم

5_الدفع في الخزنة.

6_الرجوع إلى رئيس القلم لتحديد الجلسة.

7_ الرجوع إلى الجدول لقيدها فيه.

8_ الرجوع لرئيس القلم لختم العريضة وصورها بشعار الجمهورية

9_الذهاب إلى محضرين الأسرة للإعلان.

10_قبل الجلسة تستلم أصل العريضة المعلنة من المحضرين.

11_تسلم العريضة معلنة في الجلسة.