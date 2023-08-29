الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة العريش تدرس زراعة البن بمزارعها

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش وعدد من الصحفيين، فيتو

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش إنه تم زراعة سلالات من أفضل شتلات الليمون والعنب والزيتون، كما سيتم زراعة البن لأول مرة بمزرعة جامعة العريش وتم جلب تقاوي البن عن طريق لجنة متخصصة.

وأعلن رئيس جامعة العريش في تصريحات صحفية ان جامعة العريش اقيمت على 7 كليات رئيسية،  مشيرا إلى أنه تم إنشاء 3 كليات جديدة هي الطب البيطري والطب البشري الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وباقي كلية الهندسة،  كما تم إضافة عدة برامج  مميزة داخل الكليات كما تم الاتفاق على اختيار  منطقة وسط سيناء كمكان لإقامة كلية الهندسة، وفقا للشروط والمعايير، خاصة وأنها تمثل مستقبل مصر تحت مسمى الهندسة والموارد الطبيعية، كما تم عمل برنامج مميز للعلوم الطبيعية  بكلية العلوم إلى حين إنشاء كلية الهندسة.

Advertisements

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بشمال سيناء

إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية في جامعة العريش

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدوريات العالمية تكنولوجيا المعلومات وسط سيناء مستقبل مصر شمال سيناء سيناء رئيس جامعة العريش

الأكثر قراءة

اللي ما يكملش في ستين داهية، حسن شاكوش يهين جمهور حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

هؤلاء ليس من حقهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة

البرهان يتوجه إلى مصر للقاء الرئيس السيسي

العالم الهولندي يرعب العالم: ترقبوا بدءا من اليوم خامس أضخم زلزال مدمر خلال 20 عاما

مفاجأة، الدبيبة نسق بنفسه لقاء نجلاء المنقوش- كوهين السري

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أثيوبيا وتونس

اختبار طبي لثنائي الأهلي قبل انطلاق مران الفريق بالنمسا

Advertisements

منوعات

المزيد

زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

لحظة تحطم مروحية فوق منزل بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

وظائف خالية بجامعة بدر بأسيوط، اعرف التفاصيل والشروط

الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن إلى هذا السعر من المستحيلات

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النار في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث وحج بيت الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية