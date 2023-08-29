جامعة العريش تدرس زراعة البن بمزارعها

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش إنه تم زراعة سلالات من أفضل شتلات الليمون والعنب والزيتون، كما سيتم زراعة البن لأول مرة بمزرعة جامعة العريش وتم جلب تقاوي البن عن طريق لجنة متخصصة.

وأعلن رئيس جامعة العريش في تصريحات صحفية ان جامعة العريش اقيمت على 7 كليات رئيسية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 3 كليات جديدة هي الطب البيطري والطب البشري الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وباقي كلية الهندسة، كما تم إضافة عدة برامج مميزة داخل الكليات كما تم الاتفاق على اختيار منطقة وسط سيناء كمكان لإقامة كلية الهندسة، وفقا للشروط والمعايير، خاصة وأنها تمثل مستقبل مصر تحت مسمى الهندسة والموارد الطبيعية، كما تم عمل برنامج مميز للعلوم الطبيعية بكلية العلوم إلى حين إنشاء كلية الهندسة.

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