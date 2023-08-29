رامي جمال يطرح أغنية جديدة في الشتاء

رامي جمال، شوق المطرب رامي جمال جمهوره لأغنية جديدة من المقرر أن يطرحها قريبًا.

وكتب رامي جمال في تدوينة له عبر حسابه على تويتر مقطع من كلمات الأغنية قائلًا: لسه هيبدأ يتكلم عن انه في زمني اتحمل..شافني وانا معدي بسلم بص لي مقدرش يكمل … قريبًا شتاء بطعم النكد".

وطرح رامي جمال مؤخرًا أغنية “حكايتنا منهية” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وأغنية رامي جمال الجديدة “حكايتنا منهية”، من كلمات محمد أبو نعمة ومن ألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي نابلسي.

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مسيرة رامي جمال الفنية

بدأ رامي جمال مسيرته الفنية كملحن وتعاون مع العديد من المطربين، ومن أبرزهم: مصطفى قمر وفضل شاكر وتامر عاشور، وغيرهم من النجوم الآخرين، وانطلقت مسيرته الفنية الحقيقية كمطرب في عام 2011 بعد إطلاق أول ألبوم غنائي له بعنوان “ماليش دعوة بجد”، والذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، كما أن أغنية “يا بلادي” التي قدمها رامي جمال ضمن أحداث ثورة 25 يناير حققت نجاحا كبيرا للغاية ونالت شهرة واسعة.

جوائز رامي جمال

وحصد رامي جمال العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، ومن أبرزها جائزة أفضل فنان شامل من مهرجان نجم العرب في عام 2020.

زواج رامي جمال من ناريمان

وفي عام 2014 تزوج المطرب والملحن رامي جمال من المطربة المعتزلة ناريمان.

وفي شهر سبتمبر من العام الماضي أعلنت ناريمان انفصالها عن زوجها رامي جمال وسرعان ما عادوا الثنائي لبعضهما البعض مرة أخرى.

وأعلنت المطربة المعتزلة ناريمان في العام الماضي، عودتها لزوجها المطرب رامي جمال وذلك من خلال نشرها مجموعة مقاطع فيديو برفقته، من خلال خاصية “الإستوري” عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقال رامي جمال من خلال الفيديو الذي نشرته زوجته ناريمان: "يا جماعة أنا أول مرة أشوف علاقة ربنا مبارك فيها يعني الناس كلها زعلانة إني إحنا زعلنا من بعض، وأنا بقولكوا وبقول لها إنها حبيبتي وعادي نزعل عادي وننفعل عادي بس إن شاء الله ربنا يبارك لنا في بعض بدعواتكم بقى، وأنا لاقيت إن أبغض الحلال عند الطلاق وأنا ما بعملش حاجة بغيضة".

وعلقت المطربة المعتزلة ناريمان، وقتها على عودتها لزوجها المطرب رامي جمال، وقالت في تصريح سابق لـ "فيتو": "كانت ساعة شيطان ولكنها عدت الحمد الله"، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل تخص الخلاف الذي حدث ولا طريقة حله.

مرض رامي جمال

ومن المعروف أن المطرب رامي جمال أصيب في عام 2019 بمرض البهاق الأمر الذي جعله يفكر في الاعتزال وقتها.

في عام 2019 فاجأ الفنان رامي جمال جمهوره بدراسته اعتزال الغناء بسبب إصابته بمرض جلدي في وجهه، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب رامي: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي، وبالكشف عرفت أنه البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وتابع: "رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت أن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقي بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير اللي بقى يقول لي هتتعامل إزاي وانت فنان، واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما اشوف طريقة أخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقول لي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كدة".