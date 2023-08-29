إصابة طالبة تناولت مادة سامة بمنزل صديقتها بالشرقية

أصيبت فتاة عشرينية مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر صقر محافظة الشرقية بحالة تسمم واضطراب في درجة الوعي، إثر تناولها مادة سامة، وتم نقلها إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة فتاة تناولت مادة سامة بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفى الابراهيمية المركزى، بوصول فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا وطالبة بالفرقة الثانية كلية نظم ومعلومات ومقيمة بإحدى قرى مركز كفر صقر مصابة بحالة تسمم واضطراب فى درجة الوعى، وتبين حدوث إصابتها إثر تناولها مادة سامة داخل منزل صديقتها.

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جرى تقديم الإسعافات اللازمة لها ووضعها تحت الملاحظة بغرفة الرعاية المركزة بالمستشفي لمدة 24 ساعة وجار تحرير محضر بالواقعة.

محاولة إيذاء النفس

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهى عنه فى كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حرام شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».



مفتى الديار المصرية يوضح حكم الانتحار

من جانبه قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.



وأوضح المفتي، أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.