الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

نص التقرير المروري بمصرع شخصين دهستهما سيارة بطريق السويس

تصادم ارشيفية، فيتو
تصادم ارشيفية، فيتو

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، نسخة من التقرير المروري بواقعة مصرع شخصين دهسا بسيارة ملاكي، بطريق السويس اتجاه القاهرة أعلى نفق الرحاب وذلك لكشف ملابسات الحادث.

واكد التقرير أن اختلال عجلة القيادة هو الذي تسبب في وقوع الحادث.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

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- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

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