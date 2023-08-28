الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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سياسة

حسين الزناتي: الدولة تعد مؤتمرا للنشء على غرار الشباب

الكاتب الصحفي حسين
الكاتب الصحفي حسين الزناتي، فيتو

قال الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلة أطلقت فعّاليات منتدى قضايا الطفل؛ لتنقل صوت وتطلّعات وأحلام جيل كامل للقيادة السياسية، ولتقوم بدور قوي في حل كل القضايا والأفكار المطروحة، ونقلها بشكل إيجابي.

 

مناقشة قضايا تهم المجتمع 

وأضاف خلال انطلاق فعّاليات "منتدى مجلة علاء الدين للأطفال"، اليوم الإثنين، أن المجلة تصدر عن مؤسسة الأهرام، والتي تعمل دائمًا على مناقشة القضايا التي تُهم المجتمع، وتوسّع رقعة انتشار الأفكار، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي ستعمل قريبًا على تنظيم منتدى للنشء على خُطى مؤتمر الشباب، والذي سيناقش قضايا الطفل المختلفة ومستقبله.

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وانطلقت اليوم الإثنين، أولى فعّاليات "منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل"، بقاعة آل تقلا بالأهرام، أولى فعاليات، والذي يتناول أهم ما يواجه أطفال مصر من قضايا وموضوعات، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ومحمد نوار رئيس الإذاعة.

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منتدى علاء الدين لقضايا الطفل حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين مجلة علاء الدين

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