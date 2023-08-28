الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

عماد البناني: لا أنتمي للأهلي سواء كعضو أو مشجع ولست متعصبا لأي نادٍ

عماد البناني، فيتو
عماد البناني، فيتو

عماد البناني، قال عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك: نسعى لوضع الزمالك على الطريق الصحيح من خلال إجراء الانتخابات المقبلة.

 

هوية عماد البناني التشجيعية 

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “جمهور التالتة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة “أون تايم سبورت”: "ألغيت هويتي التشجيعية منذ أن كنت رئيسا للمجلس القومي للرياضة، والحديث عن أنني أهلاوي هي شائعة يراد بها باطل".


حقيقة انتماء عماد البناني للأهلي

 

وأكد: لست منتميا للأهلي سواء كعضو أو كمشجع ولست متعصبا لأحد القطبين ولكني رجل مهني واقف على الحياد.

 

Advertisements


عضوية النادي الأهلي

وتابع: لا أنتمى للنادي الأهلي سواء من ناحية العضوية أو التشجيع وأيضا لا أشجع الزمالك، وما نشر عني في السوشيال ميديا هو أمر مفتعل ومقصود، ومهمتنا في نادي الزمالك فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك.


مهمة عماد البناني

ولفت: استلمت المهمة مساء أمس وقمت بالدعوة للجمعية العمومية وعلى رأسها إجراء الانتخابات.

هشام يكن يتدخل لحل أزمة تجمهر أعضاء الزمالك أمام مكتب عماد البناني (صور)

أعضاء بنادي الزمالك يقتحمون المبنى الإداري للمرة الثانية اعتراضا علي تعيين عماد البناني (صور)

 

وتدخل هشام يكن نجم الزمالك السابق لحل أزمة تجمهر مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية أمام مكتب عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لحين حدوث انتخابات.

وتواجد هشام يكن بداخل مكتب البناني بعقد جلسة معه من أجل الوصول لحل في الأزمة الحالية داخل نادي الزمالك.

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي  الزمالك اقتحموا مقر المبنى الإداري للنادي اعتراضا علي تعيين عماد البناني رئيسا للجنة التي كلفت بإدارة نادي الزمالك لحين تنظيم إنتخابات.

 

وكانت جماهير الزمالك بدأت وقفة احتجاجية ضد عماد البناني أمام المبنى الإداري، مطالبين برحيله عن المنصب، ورددوا الهتافات المطالبة برحيل رئيس لجنة الزمالك الثلاثية.

وواصل أعضاء نادي الزمالك الهتاف ضد عماد البناني داخل المقر الإداري مطالبين برحيله عن المنصب، ويأتي رفضهم لتوليه مهمة إدارة النادي بداعي انتمائه للنادي الأهلي.

وردد أعضاء نادي الزمالك خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام المبنى الإداري في نادي الزمالك هتافات: "يا بناني قول الحق إنت أهلاوي ولا لا"، كما أطلقوا الهتافات المطالبة برحيله.

وأطلق أعضاء الزمالك الهتافات المطالبة برحيل عماد البناني عن نادي الزمالك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عماد البناني الدكتور عماد البناني الزمالك نادي الزمالك النادي الأهلي إبراهيم فايق

مواد متعلقة

هشام يكن يتدخل لحل أزمة تجمهر أعضاء الزمالك أمام مكتب عماد البناني (صور)

أخبار الرياضة اليوم.. أزمات الزمالك مستمرة.. والأهلي ينهي مرانه الأول بالنمسا.. ووقفة احتجاجية ضد البناني

أعضاء بنادي الزمالك يقتحمون المبنى الإداري للمرة الثانية اعتراضا علي تعيين عماد البناني (صور)

أول تعليق من عماد البناني على وقفة أعضاء الزمالك المطالبة برحيله

الأكثر قراءة

هشام يكن يتدخل لحل أزمة تجمهر أعضاء الزمالك أمام مكتب عماد البناني (صور)

أول تعليق من عماد البناني على وقفة أعضاء الزمالك المطالبة برحيله

بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

نجلاء المنقوش تغادر تركيا إلى بريطانيا على خلفية كشف لقاء كوهين

أعضاء بنادي الزمالك يقتمحون المبني الإداري اعتراضا علي تعيين عماد البناني (فيديو)

المستشار القانوني للزمالك يكشف موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة النادي (فيديو)

جيمي كاراجر يكشف سعر بيع محمد صلاح إلى اتحاد جدة

اتحاد جدة يكتسح الوحدة بثلاثية ويتصدر قمة الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصمة الضباب، سلطان النيادي ينشر صورة للندن من الفضاء

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 28-8-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني نحو الارتفاع

سعر السكر اليوم الاثنين 28-8-2023

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بالاعداء والاخبار المحزنة

عالم أزهري: لا يجوز قتل النمل بالنار أو مبيد حارق

تعرف على حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

المزيد
الجريدة الرسمية