عماد البناني: لا أنتمي للأهلي سواء كعضو أو مشجع ولست متعصبا لأي نادٍ

عماد البناني، قال عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك: نسعى لوضع الزمالك على الطريق الصحيح من خلال إجراء الانتخابات المقبلة.





هوية عماد البناني التشجيعية

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “جمهور التالتة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة “أون تايم سبورت”: "ألغيت هويتي التشجيعية منذ أن كنت رئيسا للمجلس القومي للرياضة، والحديث عن أنني أهلاوي هي شائعة يراد بها باطل".



حقيقة انتماء عماد البناني للأهلي

وأكد: لست منتميا للأهلي سواء كعضو أو كمشجع ولست متعصبا لأحد القطبين ولكني رجل مهني واقف على الحياد.

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عضوية النادي الأهلي

وتابع: لا أنتمى للنادي الأهلي سواء من ناحية العضوية أو التشجيع وأيضا لا أشجع الزمالك، وما نشر عني في السوشيال ميديا هو أمر مفتعل ومقصود، ومهمتنا في نادي الزمالك فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك.



مهمة عماد البناني

ولفت: استلمت المهمة مساء أمس وقمت بالدعوة للجمعية العمومية وعلى رأسها إجراء الانتخابات.

وتدخل هشام يكن نجم الزمالك السابق لحل أزمة تجمهر مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية أمام مكتب عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لحين حدوث انتخابات.

وتواجد هشام يكن بداخل مكتب البناني بعقد جلسة معه من أجل الوصول لحل في الأزمة الحالية داخل نادي الزمالك.

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك اقتحموا مقر المبنى الإداري للنادي اعتراضا علي تعيين عماد البناني رئيسا للجنة التي كلفت بإدارة نادي الزمالك لحين تنظيم إنتخابات.

وكانت جماهير الزمالك بدأت وقفة احتجاجية ضد عماد البناني أمام المبنى الإداري، مطالبين برحيله عن المنصب، ورددوا الهتافات المطالبة برحيل رئيس لجنة الزمالك الثلاثية.

وواصل أعضاء نادي الزمالك الهتاف ضد عماد البناني داخل المقر الإداري مطالبين برحيله عن المنصب، ويأتي رفضهم لتوليه مهمة إدارة النادي بداعي انتمائه للنادي الأهلي.

وردد أعضاء نادي الزمالك خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام المبنى الإداري في نادي الزمالك هتافات: "يا بناني قول الحق إنت أهلاوي ولا لا"، كما أطلقوا الهتافات المطالبة برحيله.

وأطلق أعضاء الزمالك الهتافات المطالبة برحيل عماد البناني عن نادي الزمالك.