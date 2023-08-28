هدم جبانات القاهرة، القصة الكاملة لحجز الدعوى المقدمة من المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحكم

قال محامو المركز المصري للحقوق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تفاجئنا بقرار حجز الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء ‏الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم 54318 لسنة 77 ق، بشأن وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع ‏عن توفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية وذات الطراز المعماري ‏المتميز بمنطقة جبانات القاهرة ‏التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار‏.

بداية التحرك القانوني

وسبق أن أودع محامو المركز – بصفتهم وكلاء عن المدعين - الدعوى متضمنة شقا عاجلا بما يشير إلى ‏أننا - طبقا للنظام الساري حاليا داخل ‏جدول محكمة القضاء الإداري - لا نحصل على جلسات لنظر الشق ‏العاجل وقت الإيداع، ويتعين علينا انتظار عرض الملف ‏من سكرتير دائرة المحكمة على عدالة المحكمة ‏لتحديد جلسة لنظر الشق العاجل.‏

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إحالة الدعوى لهيئة المفوضين

وأخطر سكرتير الدائرة الرابعة "عاجل وموضوعي" محاميي المركز شفويا بأن المحكمة رفضت ‏نظر الشق ‏العاجل وقررت إحالتها لهيئة المفوضين لنظرها، وبناء على ذلك توجه محامو المركز لمتابعة تحديد جلسة أمام الهيئة، وأخطرهم سكرتير الدائرة بتحديد ‏جلسة 4 يوليو 2023 لنظرها أمام هيئة المفوضين بحضور وكيل المدعين، لتقرر الهيئة حجزها للتقرير ‏بجلسة 12 يوليو 2023، وظل وكيل المدعين يتردد على سكرتير هيئة المفوضين حتى انقضى شهر بعد ‏الحجز، ولم يكن تقرير هيئة المفوضين قد ‏تم إيداعه.‏

حجز الدعوى لـ٢١ سبتمبر

وقررت المحكمة حجز الدعوى وإحالتها لدائرة المحكمة لنظرها ‏في ‏جلسة 17 أغسطس 2023، لتقرر هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 21 سبتمبر، وتقدم محامو المركز بطلب لإعادة فتح باب المرافعة في القضية أمام محكمة القضاء ‏الإداري، أملا في تحديد جلسة لها في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى لنا الاطلاع على تقرير هيئة ‏المفوضين المودع فيها والتعقيب عليه وتقديم ما تحت أيدينا من دفاع ومستندات ‏ومذكرات.‏

النظام الأساسي لمجلس الدولة

يذكر أنه وفقًا لنظام العمل الجديد بمحكمة القضاء الإداري، يكون وكيل أي مدع على علم بجلستي ‏المفوضين ‏والمحكمة فور الإيداع، في حالة إيداعها دون شق عاجل، أما في حالة دعوى المركز فقد انتفى ‏علم وكيل المدعين بأي جلسات محددة لنظرها أمام المحكمة، كما لم يتم إخطارنا بالجلسة ‏كما هو متبع داخل ‏محاكم مجلس الدولة، وتطبيقا لنص المادة 30 من قانون مجلس الدولة.‏