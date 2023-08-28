الإثنين 28 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

يسرا توجه الشكر لمن واساها في وفاة والدة زوجها

يسرا، فيتو
يسرا، فيتو

وجهت الفنانة يسرا الشكر لمن واساها في وفاة والدة زوجها رجل الأعمال خالد سليم، وزوجة الراحل صالح سليم، التي وافتها المنية منذ عدة أيام 

 

وكتبت الفنانة يسرا، قائلة:"شكر واجب بالنيابة عن زوجي خالد صالح سليم وعني وعن كافة أفراد الأسرة.. نشكر كل من تقدم لنا بواجب العزاء في المغفور لها السيدة زينب لطفي، حرم المرحوم الكابتن صالح سليمن سواء تلغرافيا أو بالحضور للجنازة أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من خارج وداخل البلاد".

 

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من جانب آخر قدمت الفنانة يسرا رمضان الماضي مسلسل “ 1000 حمد لله علي السلامة ” مع محمد ثروت وشيماء سيف ومايان السيد وإخراج عمرو صلاح، وكان عملا كوميديا.

 

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يسرا أعمال الفنانة يسرا خالد صالح سليم

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