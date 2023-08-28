الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

حبس تاجر أغذية بتهمة حيازة أطنان من السلع الغذائية المدعمة في أسيوط

أغذية،فيتو
أغذية،فيتو

قررت النيابة العامة، حبس تاجر أغذية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أطنان من السلع الغذائية المدعمة بقصد احتكارها وبيعها بأزيد من السعر الرسمى.

 

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط (تاجر – مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط – له معلومات جنائية) بالاتجار فى السلع التموينية المدعمة والمهربة وذلك داخل مخزن ملحق بالمحل الخاص به بدائرة المركز. 

 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (4 أطنان و760 كيلو سكر تموينى مدعم - 2460 زجاجة زيت "تموينى مدعم" - 880 كيلو مكرونة "تموينى مدعم" - 128 كيلو عدس "تموينى مدعم" - 440 كيلو دقيق "تموينى مدعم" - 174 علبة سجائر مختلفة الأنواع).

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما العمل على التصدى الحاسم لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة ومنع تهربها والتأكد من استفادة المواطنين منها.

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