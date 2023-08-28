الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

أهالى المنوفية يطالبون بإعادة فتح مسجد سيدى فايد المغلق منذ 5 سنوات

صورة للمسجد، فيتو
صورة للمسجد، فيتو

سادت حالة من الاستياء بين أهالي منطقة سيدي فايد بمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، بسبب غلق مسجد سيدي فايد منذ خمس سنوات للإحلال والتجديد، ورغم ذلك لم يخضع لأي ترميم أو إعادة بناء منذ إغلاقه.
ويرغب المصلون في فتح المسجد مجددا، طالما لا توجد خطورة على المصلين من فتحه، بدلا من تركه بهذا الشكل، ويضطر سكان المنطقة إلى الصلاة خارج المسجد على حصير في الصلوات الخمس، وفي الجمع يتفرق سكان المنطقة على المساجد القريبة منهم.

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وأكد أهالي المنطقة، أنه صدر قرار بإغلاق المسجد، وتفقدت لجان من الوزارة المبنى أكثر من مرة، وحتى هذا اليوم لم يتم اتخاذ إجراء تجاه المسجد.

 

وأشار أحد سكان المنطقة إلى أن المسجد مغلق منذ 5 سنوات ونحن سكان منطقة سيدي فايد في غاية الاستياء لغلق هذا المسجد، كما توجد محلات بسور المسجد، مطالبا بإعادة فتحه أمام المصلين.


ويناشد أهالي منطقة سيدي فايد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتدخل لحل هذه الأزمة بالتواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإعادة فتح هذا المسجد الأثري، لما يمثل من أهمية لدى أهالي الحي القبلي بشبين الكوم.

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الدكتور محمد مختار جمعة محافظ المنوفية مدينة شبين الكوم المنوفية

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