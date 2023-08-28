الإثنين 28 أغسطس 2023
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سياسة

رئيس الإذاعة يقترح فتح مكاتب لـ مجلة علاء الدين بالمحافظات لخدمة الأطفال

منتدى علاء الدين
منتدى علاء الدين الأول لقضايا الطفل، فيتو

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية: إن مجلة علاء الدين تقوم بدور كبير في دعم النشء من الأطفال في محافظات مصر المختلفة، وهو ما يستوجب عليها فتح مكاتب للمجلة في تلك المحافظات، أو تعيين مندوبين وقائمين عنها؛ وذلك لتنظيم الفعّاليات الثقافية المختلفة للأطفال، وليكون للقرى والنجوع نصيبٌ من التثقيف والتوعية بشكل أكبر، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الإذاعة المصرية.

 

مستقبل الإذاعة 

وأضاف خلال مشاركته في فعّاليات "منتدى مجلة علاء الدين للأطفال"، اليوم الإثنين، أن مستقبل الإذاعة مُستمر، وستظل الإذاعة المصرية موجودة رغم كل التحديات التي تمر بها، وعلى رأسها إذاعة القرآن الكريم، والتي يستمع لها أكثر من 50 مليون مواطن، مسلمًا ومسيحيًا، وتقوم بدور توعوي كبير للناس.

 

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انضمام طفلة للإذاعة المصرية 

وفاجأ "نوار" طفلة من المشاركين بالمنتدى، والتي ألقت القرآن الكريم في بداية الحفل، بالتحاقها لمعهد الإذاعة المصرية؛ وذلك كنوع من الدعم لها لتميّزها.

 

وانطلقت  اليوم الإثنين، أولى فعّاليات "منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل"، بقاعة أل تقلا بالأهرام، أولى فعاليات، والذي يتناول أهم ما يواجه أطفال مصر من قضايا وموضوعات.

 

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منتدى علاء الدين لقضايا الطفل حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين مجلة علاء الدين

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