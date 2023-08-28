"تيجي ننبسط"، ابنة نانسي عجرم تغني على طريقة والدتها (فيديو)

نانسي عجرم، نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو قصير لابنتها الصغرى “ليا” وهي تدندن أغنيتها الأخيرة “تيجي ننبسط”.

وعلقت نانسي عجرم على الفيديو عبر حسابها على تويتر قائلة: تيجي ننبسط على طريقة ليا".

أغنية تيجي ننبسط

وطرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية تيجي ننبسط من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: طارق مدكور.

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وأحيت نانسي عجرم في وقت سابق حفلًا في مهرجان العلمين الجديدة رفقة النجم راغب علامة، تألقت خلاله بباقة من أجمل أغنياتها وسط حضور كبير.

حفل نانسي عجرم في العلمين

وتألقت نانسي بغناء كوكبة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة والتي من أبرزها: الدنيا حلوة، يا أطبطب، وحبك سفاح وغيرها الكثير وسط حضور جماهيري كبير.. إذ رفع الحفل شعار كامل العدد sold out.

المطربة اللبنانية نانسي عجرم

وتعتبر نانسي من أبرز المطربات اللبنانيات والعربيات بشكل عام، ويحمل ظهورها طابعًا خاصًّا بها، حصلت خلال مشوارها الفني على الكثير من الجوائز والتكريمات أبرزها جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب وشكَّلت رفقة المخرجة اللبنانية نادين لبكي ثنائيًّا فنيًّا استثنائيًّا.. لعل من أبرز ما قدما معًا: أخاصمك آه - يا سلام - يا طبطب يا دلع- آه ونص وأغنية إحساس جديد.

محطات فنية في حياة نانسي عجرم

وبدأت مسيرتها الفنية في الحادية عشرة من عمرها خلال مشاركتها في برنامج نجوم المستقبل وحصلت على الميدالية الذهبية في فئة الطرب، بعدها اختفت عن أعين الجمهور وبدأت في دراسة فن الصوت والموسيقى وكان عمرها آنذاك أقل من 18 عامًا ونقابة الفنانين اللبنانيين المحترفين قبلتها كعضوة، ثم أطلقت ألبوم محتاجالك ثم شيل عيونك عني، وتعرفت على مدير أعمالها الحالي (جيجي لامارا) أثمر هذا التعاون بينها ألبوم يا سلام الذي أطلقها للشهرة إلى أوسع مدى.

اختارتها الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري لتطل في برنامجها أوبرا ونفري شو عبر حلقة خاصة عن المشاهير الأكثر شهرة في العالم وجاء الاختيار عليها كالنجمة الأكثر جماهيرية في الشرق الأوسط، وفي أكتوبر 2009 عينت كسفيرة للنوايا الحسنة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي تضم 22 بلدًا من قبل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حيث ذكر رأي فيرجيليو ممثل المنظمة أن اختيارها تم لأنها ستساعد في دعم القضايا التي تهتم بها اليونيسيف في المنطقة.



في عام 2003 أطلقت كليب (أخاصمك آه) والذي حقق نجاحا وانطلاقا لها ولشهرتها وضم الكليب الخاص بها رقصات إثارة وإغراء، وفي عام 2004 أطلقت ألبومها الرابع آه ونص المتضمن بعض الكليبات، وفي العام التالي تعاقدت مع شركة كوكاكولا وأطلقت أغنية (قول تاني كده) وقد تم تصويره كفيديو كليب.

في عام 2006 أطلقت أغنية منفردة ( لو سألتك إنت مصري تقولي إيه) تزامنًا مع بطولة كأس الأمم الأفريقية وحققت الأغنية شهرة بالرغم ان كلمات الأغنية لا تمت للرياضة بأية صلة حيث أن كلمات الأغنية تتحدث عن الشعب المصري وانتمائهم لبلدهم بصفة عامة، ثم أطلقت ألبوم يا أطبطب ودلع وشاركتها نادين لبكي، وتم تصوير كليب باسم الألبوم وثان باسم (معجبة مغرمة) وأغنية (إحساس جديد) من أشهر الأغاني التي قدمتها في كليب تصور فيه بأنها تحب أصما تتواصل معه بلغة الإشارة.

وانضمت نانسي عجرم إلى لجنة تحكيم عرب آيدل الموسم الثاني في عام 2012 / 2013 إلى جانب كل من المغنية أحلام والمغني راغب علامة والموزع الموسيقي حسن الشافعي.

كما انضمت إلى لجنة تحكيم ذا فويس كيدز في مطلع عام 2016 إلى جانب الفنانين كاظم الساهر وتامر حسني.. ولجنة تحكيم ذا فويس كيدز في مطلع عام 2020 إلى جانب الفنانين عاصي الحلاني ومحمد حماقي.