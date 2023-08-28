الإحصاء: حصر العمالة غير الرسمية والمناطق الصناعية والاستثمارية بالتعداد الاقتصادي

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد الاقتصادي يعد أحد المسوح الهامة التي يقوم بها الجهاز؛ لافتا إلي أن التعداد الاقتصادي يستهدف رصد كافة مقومات الأنشطة الاقتصادية سواء كانت عدد المنشآت والانشطة والقيمة المضافة ومستلزمات الإنتاج، والأرباح والعمالة.

وقال إن نتائج التعداد الاقتصادي تنتظرها العديد من جهات الدولة في مقدمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتحديد حجم الناتج المحلي الإجمالي علي مستوي الجمهورية.

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وقال إنه لأول مرة سوف يتضمن التعداد الاقتصادي ” بعض المؤشرات مثل “مسح العمالة خارج المنشآت ” غير الرسمية، هذا بالاضافة الى حصر المناطق الصناعية والاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية، ليتم حصرها ” رسمي -غير رسمي “، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق الصناعية بداخل المناطق السكانية، هذا بالإضافة إلي التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والاستثمار فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الاثنين للإعلان عن إطلاق الدراسة التشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر.

وأضاف خيرت بركات أن التعداد الاقتصادي يستهدف عدة محاور كالتالي “توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من حيث عدد المنشآت والمشتغلين بها ومستوى الأجور أنه سيتم رصد كافة الأنشطة الاقتصادية في النسخة الجديدة من التعداد الاقتصادي سواء كانت صناعية أو تجارية”.

الاقتصاد الأخضر

وأشار إلى أن التعداد الاقتصادي سيتطرق أيضا إلى الاقتصاد الأخضر ونشاط التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد وايضا نشاط المخلفات” من الأنشطة الرئيسية التي سيتم جمع بياناتها نظرا لأنها أصبحت تمثل جزء كبير من الاقتصاد، لذا سيتم التركيز عليها بشكل أكبر في التعداد الجاري تنفيذه

وقال رئيس الجهاز إن التعداد الاقتصادي يستهدف رصد قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط فى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أن التعداد يستهدف أيضا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي فى الاقتصاد القومي.



وأشار إلى بدء تدريب 1500 باحث ومراجع في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر مطلع شهر سبتمبر القادم، للبدء في تنفيذ العمل الميداني للتعداد الاقتصادي 2022/ 2023.

وقال إن التدريب سيكون على دفعات ويتم التدريب على الاستمارات لمدة 15 يوما لافتا إلي أن العمل الميداني سيتم فور انتهاء كل مجموعة مدربة، متابعا إن عمليات جمع البيانات والعمل الميداني للتعداد الاقتصادي سوف تستغرق 9 أشهر.