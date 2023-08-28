رئيس الإذاعة: الصحافة المطبوعة تبقى رغم كل التحديات

قال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية: إن مؤسسة الأهرام على مدار ١٥٠ عاما كانت تقوم بدور توعوي وثقافي، بجانب دور الحفاظ على إصداراتها المهمة، التي تخاطب الملايين من المواطنين، والتي كانت وستبقى موجودة.

مستقبل الصحافة

وأضاف خلال مشاركته بفعّاليات "منتدى مجلة علاء الدين الأول لقضايا الطفل"، أن الصحافة المكتوبة والمطبوعة ستبقى ولن تتوقف أبدًا، بتاريخها الذي حرّك أمم كاملة، وستنمو دائمًا رغم كل التحديات التي تمر بها.

دعم الأطفال وأسرهم

ووجّه "نوار" الشكر للكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، لما يقوم به من جهد في توعية النشء، ودعم الأطفال وأسرهم، ما جعل هذه المجلة هي الأهم في الوقت الحالي، وتنظيمها الحفلات والندوات والفعّاليات المختلفة، للأطفال وأولياء الأمور.

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توصيات لمصلحة الأطفال

وأكد "نوار" أن حضوره ومشاركته في فعّاليات المنتدى بجانب القيادات، يأتي من إيمانه بضرورة الخروج بتوصيات مهمة لمصلحة أطفالنا، والتي ستكون مهمة ومؤثرة في مستقبلهم، لافتًا إلى قيام مجلة علاء الدين بدور مهم في هذا الشأن، وتجمع منظومة متكاملة لخدمة الأطفال، مثل الإذاعة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، وغيرهم.

المنتدى الأول لقضايا الطفل

وانطلقت، اليوم الإثنين، أولى فعّاليات "منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل"، بقاعة أل تقلا بالأهرام، أولى فعاليات، والذي يتناول أهم ما يواجه أطفال مصر من قضايا وموضوعات.