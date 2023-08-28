الكشف عن الملصق الدعائي النهائي لفيلم "كارت شحن" وإعلان موعد عرضه قريبا

كشفت الشركة المنتجة لفيلم كارت شحن عن الملصق الدعائي النهائي للفيلم تمهيدا للإعلان عن موعد عرضه تجاريا في مصر ودول الخليج والفيلم من تأليف وإنتاج محمود صابر وإخراج شادي على.



ويلعب بطولته النجوم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومنى جمال وهالة فاخر، ويشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم إسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توب والطفلة عليا يونس ونجم الغناء احمد شيبة.، وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد.

Advertisements



الفيلم من إنتاج وتأليف محمود صابر شركة إم إس برودكشن في ثاني أفلامه بعد فيلم "ضغط عالي" الذي كان من بطولة الفنان نضال الشافعي.



تتناول أحداث الفيلم شخصية شريف ( محمد ثروت ) وهو موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا ( بيومي فؤاد ) من خلال التطبيقات الإلكترونية applications وكروت الشحن لتنتهي الاحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.

وهو من توزيع شركة اتحاد الفنانين الموزع هشام عبد الخالق.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.