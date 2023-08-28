الإثنين 28 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الكشف عن الملصق الدعائي النهائي لفيلم "كارت شحن" وإعلان موعد عرضه قريبا

بوستر الفيلم، فيتو
بوستر الفيلم، فيتو

كشفت الشركة المنتجة لفيلم كارت شحن عن الملصق الدعائي النهائي للفيلم تمهيدا للإعلان عن موعد عرضه تجاريا في مصر ودول الخليج والفيلم من تأليف وإنتاج محمود صابر وإخراج شادي على. 
 

ويلعب بطولته النجوم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومنى جمال وهالة فاخر، ويشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم إسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توب  والطفلة عليا يونس ونجم الغناء احمد شيبة.، وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد. 

 

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الفيلم من إنتاج وتأليف محمود صابر  شركة إم إس برودكشن في ثاني أفلامه بعد فيلم "ضغط عالي"  الذي كان من بطولة الفنان نضال الشافعي.  


تتناول أحداث الفيلم شخصية شريف ( محمد ثروت ) وهو موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا ( بيومي فؤاد ) من خلال التطبيقات الإلكترونية applications وكروت الشحن لتنتهي الاحداث بنهاية صادمة غير متوقعة. 
وهو من توزيع شركة اتحاد الفنانين الموزع هشام عبد الخالق.

 

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كارت شحن فيلم كارت شحن بيومي فؤاد

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