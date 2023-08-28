تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بالاعداء والاخبار المحزنة

تفسير رؤية القط الأسود فى المنام ،القط من الحيوانات الاليفة التى يحبها كثير من الاشخاص ويحتفظ بها فى بيته ويدللها كثيرا وتميل اكثر الى تربية الحيوانات النساء وتحديدا القطط والكلاب اما القط ذات اللون الأسود وان كان البعض يخاف جدا من القط الاسود ويشبهه البعض بالجن خاصة وان عيونه في الظلام تشبه النار هذا في الواقع اما رؤية القط الاسود في المنام فهي من الأحلام التي تصيب البعض بالذعروالقلق والخوف والتوتر، فالقط الأسود قديما أطلقت بشأنه بعض المفاهيم الخاطئة والتي مازلنا حتي الآن نؤمن بها، مثل أن القط الأسود يعتبر من الجن، أو شيطان متخف بشكل قط، لذلك عندما يظهر في منام بعض الأشخاص يذهب تفكيره وذهنه إلي أنه مسحور، ولكن هذه الأفكار خاطئة فالقط الأسود في المنام شأنه شأن أية حيوان آخر له جانب سلبي وجانب إيجابي.

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تفسير رؤية القط الاسود في المنام

فسر فقهاء تفسير الأحلام بشكل عام أنه يشير إلى حظ صاحب الحلم في المنام، فإن كانت القطة أو القط مقبلا عليه في الحلم ويسير في نفس اتجاهه، فهذا يدل على الحظ السعيد، وإذا ظهرالقط أنه يمشي في عكس اتجاهه دل هذا على الحظ القليل في الحياة، وتدل في بعض الأحيان أيضا علي إنجاب طفل سيكون سببا في حدوث الكثير من المتاعب لأسرته في المستقبل، وقد يكون القط الأسود أيضا كثيرا من الاعمال الخاطئة التي يفعلها في حياته.

ظهور القط الأسود في المنام له دلالات فهو يدل على وتدل على الخصام وذهاب الود من البيت والخلافات الزوجية، قد يكون ظهور القط الأسود يدل على الغدروقلة الوفاء، وقد يكون شخصا يتلصص، وقد يكون أيضا شخصا يحاول التودد ولكن يضمر في قلبه الشر لصاحب الحلم.

ومن يري في المنام دخول القط الأسود بيته متسللا، فهذا يدل على أن صاحب الحلم سوف يتعرض لعملية سرقة، وإذا كانت الشقة التي يتسلل إليها القط تخص أشخاصا أخرين، فيقع عليهم مثل ما وقع عليه من سرقة منزلهم، وإذا استطاع أن يقتل القط فهي دلالة على أنه سوف يقبض على اللص.

من يري في منامه أنه تقابل مع القط وجلس معه، دل ذلك علي تقابله مع شخص في حياته سيء الخلق وماكر ولئيم.

ومن رأى ذيل القطة وكانت سوداء اللون، فهي بشرى بالحظ الجميل والسرور خاصة في الجانب العاطفي من حياته.

خربشة القطة السوداء في المنام هي مرض يصيبه ولكن ليس بخطير يتعافى منه في مدة قصيرة.

أما من سمع صوت القطة في منامة وكان صراخها عاليا، دل ذلك علي وجود صديق له كثير الشكوى ودائم النكد، وظهور قطة جائعة في المنام تدل على الاخبار المحزنة السيئة.

ومن رأي في منامه أنه يقوم ببيع قط أسود يملكه، فهذا يدل علي خسارة المال والكثير من الأشياء الثمينة في حياته، ومن يري قطا أسود يهاجمه، فهي كناية عن أعداء في حياة من يري ذلك الحلم يحدثون به الكثير من الأذى.

تفسير رؤية قتل القط الأسود فى المنام

ومن يقتل قط أسود وكان رفيقه، فهذا يدل علي انتهاء المشاكل والأزمات، وبداية فترة جيدة يتبعها خير كثير، ظهور قطة سوداء للرجل في منامه لها العديد من الدلالات، فقد تكون امرأة لعوب تحاول دخول حياته، وإذا ظهرت له في الطريق في تحاول إغواءه وهي ساكنة بنفس المكان الذي يسكن فيه.

ومن يري في المنام أنه يشتري قطة سوداء، فهذا يدل علي السعادة والخير الذي سوف يأتي لحياته عن قريب، وإن كان قطا أسود فهذا يدل علي الهم والنكد طول الوقت.

تفسير رؤية القط الاسود في منام الرجل

إذا رأي الرجل في المنام القط الأسود علي سرير النوم، فهذا يدل علي وجود أحد افراد العائلة يقوم بالوقيعة بينه وزوجته، ومن رأي قطا أسود يموت من تلقاء نفسه، فهذا يدل علي خوفه من المستقبل، والتفكير الكثير في الغد.

تفسير رؤية القط الاسود في منام العزباء

إذا رأت العزباء القط الأسود في المنام دل ذلك علي ظهور شخص سيئ الخلق ومخادع في حياتها، أما إذا رأت مجموعة من القطط الصغار في حلمها، فهذا يدل علي علاقة حب جميلة تربطها بشخص ما.

أما إذا رأت ذيل القطة وكان طويلا، فهو حظها السعيد بإذن الله، أما اذا رأت القط الأسود يظهر حاملا في المنام، فهذا يدل علي خيانة سوف تتعرض لها الفتاة من صديقة لها أو شخص تحترمه وتقدره في حياتها.

تفسير رؤية القط الاسود في منام المتزوجة

إذا رأت المتزوجة القط الأسود في المنام، فهذا يدل علي عدم السعادة في حياتها، وتدل أيضا علي أن الزوج جاف وحاد الطباع، ولكن اذا رأت القطة بلون أبيض للمتزوجة دل ذلك علي اهتمامها بتربية أولادها جيدا، واذا رأت القط الأسود يلعب في منزلها، فهذا يدل علي وجود أصدقاء لها ماكرين ولا يتمنون لها الخير.

تفسير رؤية القط الاسود في منام الحامل

إذا رأت الحامل القط الأسود في المنام، فهي بشرى جميلة بإنجاب مولود ذكر، وتدل أيضا علي أنها في حالة توتر وخوف شديد من إصابتها أثناء الولادة، أما إذا سمعت صوت القطة عاليا فهذا يدل علي تعثر ولادتها ومعاناتها بعد الولادة والله أعلم

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