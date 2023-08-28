الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

حسام البدري: أسعى للتتويج مع الزوراء العراقي بكل البطولات

المؤتمر الصحفي لتقديم
المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري للإعلام العراقي، فيتو

أكد حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر الوطني، أنه سعيد بتولي تدريب فريق كبير وعريق بحكم الزوراء العراقي، وأنه لشرف كبير أن يتولى فريقا يملك هذه الشعبية الجارفة في العراق.

 

وأضاف حسام البدري خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام العراقية: أسعى لبناء فريق قوي ينافس على كل الألقاب سواء محليا أو قاريا، ونسعى لإعادة فريق الوزراء العراقي للمكانة التي يستحقها، سعيد جدًا بتولي تدريب الزوراء، وسعيد لتواجدي في العراق.

 

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حسام البدري يتحدث عن صفقات الوزراء العراقي

واختتم حسام البدري: أتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير ومسئولي الوزراء العراقي وأن أقدم إضافة حقيقية للدوري العراقي، وقريبًا سنقوم باستكمال جميع الصفقات لنعلن عن القائمة النهائية.

 

وأعلن الزوراء العراقي في وقت سابق تعيين حسام البدري مديرا فنيا للفريق الأول، نهاية شهر يوليو الماضي، عقب توصل الطرفين لاتفاق نهائي. 

 

أعلن نادي الزوراء العراقي، توصله لاتفاق مع المدرب حسام البدري لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم المقبل. 

 

ووصل حسام البدري إلى بغداد أمس الأحد القادمة لتوقيع العقد بشكل رسمي. 

 

ونشر نادي الزوراء العراقي بيانا رسميا جاء كالتالي:

 

بيان الزوراء العراقي، فيتو 

 

وكان الصفاقسي التونسي، أعلن رحيل مدربه حسام البدري عن منصبه عقب الخسارة أمام الشرطة العراقي في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

 

وقال بيان صادر عن الصفاقسي: "تقدم المدرب حسام البدري بالشكر لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي كما قام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول.. وعلى إثر ذلك نتقدم للبدري بجزيل الشكر على مجهوداته المبذولة منذ قدومه ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية".

 

وأصبح حسام البدري أول الراحلين عن الفرق التي تشارك في البطولة العربية بعد استقالته من منصبه.

 

استقالة البدري من تدريب الصفاقسي

وأعلن الصفاقسي التونسي في وقت سابق رحيل مدربه حسام البدري عن منصبه عقب الخسارة أمام الشرطة العراقي في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

 

وقال بيان صادر عن الصفاقسي: "تقدم المدرب حسام البدري بالشكر لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي كما قام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول.. وعلى إثر ذلك نتقدم للبدري بجزيل الشكر على مجهوداته المبذولة منذ قدومه ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية".

 

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