الآثار عن مئذنة قوصون: تحتاج إلى الترميم ولن تُهدم أي آثار إسلامية

مئذنة قوصون، كشف الدكتور جمال عبد الرحيم عضو اللجنة الدائمة للآثار، حقيقة صدور قرار بهدم مئذنة قوصون الأثرية.

حقيقة هدم الآثار الإسلامية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: "لا هدم الآثار الإسلامية لا في منطقة الإمام الشافعي ولا في أي منطقة أخرى، وما يتردد عن هدم مئذنة قوصون الأثرية لا أساس له من الصحة".



مشكلة مئذنة قوصون

وأوضح: حدث شرخ رأسي لمئذنة قوصون الأثرية وذلك بفعل عوامل الزمن وحاليا يتم عمل دراسات وكونسولتو للوقوف على طريقة الترميم.

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ترميم مئذنة قوصون

وتابع: “سيتم ترميم مئذنة قوصون الأثرية من خلال الفك وإعادة ترميمها وتركيبها وهذا حدث في قبة السيدة رقية دودو”.



إعادة ترميم مئذنة قوصون

وأضاف: مئذنة قوصون لن يتم نقلها وسيعاد ترميمها وتقف مرة أخرى لأن بقاءها على وضعها يعرض المنطقة للخطر.

موقف الآثار المسجلة



وشدد على أن مئذنة قوصون الأثرية لا يمكن هدمها أو إزالتها من على الأرض، ولن يتم هدم أي آثار مسجل.

حقيقة هدم مئذنة قوصون الأثرية

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بهدم مئذنة قوصون الأثرية خلال الأيام المقبلة.



وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم مئذنة قوصون الأثرية خلال الأيام المقبلة، مُوضحةً أنه يتم تنفيذ أعمال ترميم وصيانة للمئذنة نظرًا لوجود شروخ رأسية وأفقية بها مما يؤثر على توازنها إنشائيًا وفقًا للتقارير الهندسية، التي تم إعدادها بناءً على تقرير الحالة المعمارية والإنشائية للمئذنة.

المباني الأثرية المسجلة في عداد الآثار الإسلامية



وكشفت التقارير عن وجود ميول واضحة بالمئذنة، مما استدعى بدء أعمال الترميم، دون وجود أي نية لهدمها، أو المساس بها، باعتبارها ضمن المباني الأثرية المسجلة في عداد الآثار الإسلامية، وتخضع لقانون حماية الآثار، الذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرًا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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