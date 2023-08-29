قانون ريكو.. أشواك جديدة في طريق عودة ترامب للبيت الأبيض.. الرئيس الأمريكي السابق يحاول الاستعانة بالجمهوريين في جورجيا

لاينتهي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من شباك قضية حتى يفاجأ باستدراجه إلى قضية أخرى تحاصر فرصه في العودة للبيت الأبيض من جديد، وآخر قائمة الاتهامات التي تنهي فرص عودته للحكم انتهاك قانون ولاية جورجيا الأمريكية المعروف باسم «ريكو».

قانون الولاية

قانون الولاية يحظر الابتزاز ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، والقانون أقرته الولاية عام 1970، وبهذا الاتهام يخوض ترامب السباق بما يقرب من 100 تهمة جنائية فى أربع ولايات، منها قضية تزوير سجلات تجارية، ودفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمى دانيال فى نيويورك، وقضية الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانونى فى فلوريدا، وقضية التآمر على الولايات المتحدة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 فى واشنطن العاصمة.

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يقول الدكتور مهدى عفيفى، عضو بالحزب الديمقراطى الأمريكى، إن قانون “ريكو” يواجه أساليب النصب والاحتيال والجرائم التى يشترك فيها مجموعات مختلفة سواء بالتنفيذ أو المساعدة فقط.

وأوضح عفيفي أن القضية لها أهمية كبرى، لافتا إلى أن انتهاكات الولايات يحتكم فيها إلى قانون الولاية وليس القانون الأمريكى العام، مردفا: كل ولاية لها قانون خاص بها سواء الانتخابات أو غيرها.

وتابع: قانون الولاية يطبق على أي متهم ولا يمكن إعفاؤه بقرار رئاسى، وفى جورجيا تحديدًا حتى حاكم الولاية ليس بإمكانه إعفاء أي شخص وخاصة فى قضايا النصب والاحتيال لأنها تتطلب ضرورة أن يقضى المتهم 5 سنوات فى السجن قبل حتى أن يعرض على اللجنة التى تنظر فى إعفاء أو تخفيف الحكم.

التلاعب بالقانون

وتابع: جورجيا تحديدا ولاية تميل إلى الجمهوريين بشكل كبير جدًا، فحاكم الولاية ونائبه يتبعون الحزب الجمهورى ومجلس الولاية جمهورى. مضيفا: ترامب الجمهورى كان دائمًا ما يعتمد على الجمهوريين لمساعدته فى الاستيلاء على الحكم، لكن فى جورجيا رفض حاكم الولاية ونائبة والمدعى العام مساعدته في التلاعب بالقانون.

وأشار عضو الحزب الديمقراطي إلى أن ترامب حاول الاستعانة بأعضاء الحزب البارزين فى الولاية وبعض أعضاء مجلسها لتسوية الأزمة لكن المشكلة تكمن في اعتراف الرئيس السابق بمحاولته الاستيلاء على أصوات الولاية وتزوير حوالى 12000 صوت لصالحه خلال الصراع الانتخابي مع بايدن.

وأضاف: ترامب حاول في مكالمة مدتها قرابة الساعة إقناع حاكم الولاية بالقيام بأى نوع من أنواع التزوير للحصول على هذه الأصوات لكنه رفض تماما لأنه يؤمن بالقيم الديمقراطية، بجانب ان جميع المكالمات والمراسلات لحكام الولايات تكون مسجلة وقد تقودهم إلى المساءلة حال الانحراف بالسلطة.

وتابع: ترامب حاول جاهدًا من خلال محاميه التلاعب بالقضية واعتبار نقاشه مع حاكم الولاية حول الانتخابات من فروض حرية التعبير، وأن كلامه كان انتقادًا للعملية الانتخابية، لكن هذه المناورات غير صحيحة بعد اعتراف عدد كبير ضده بما فيهم المسئول الأول فى ولاية جورجيا.

القضايا المدان فيها

مناورات ترامب وفق عفيفى تسعى في النهاية لتأجيل كل تلك القضايا المدان فيها، ظنًا منه أنه يمكنه الفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ثم التعامل مع القضايا المفتوحة باعتبارها من تدبير المنافسين لحرمانه من الترشح.

وأشار عفيفي إلى هناك مؤشرات على ترشيح الحزب الجمهورى لترامب رغم هذا الكم من الجرائم ظنا منهم أن ترامب يحافظ على شعبية الحزب الجمهورى بجانب تأييده من حوالى 40% من أفراد الحزب، رغم انتهاكات وتجاوزات الرجل التي لم تحدث في التاريخ الأمريكى بجانب استمراره في إفشاء إهانة المحلفين وإفشاء أسرار يمكن أن تدخله السجن.

وأوضح عضو الحزب الديمقراطي أنه حال دخول ترامب السجن سيسجل بذلك سابقة لم تحدث في التاريخ الأمريكي، إذ لم يسبق سجن رئيس أمريكى سابق، خاصة أنه يملك حماية خاصة مدى الحياة من دخول السجن بموجب الدستور.

على جانب آخر، قال الدكتور عمرو عبد العاطى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أنه رغم تعدد الاتهامات الجنائية التى وجهت إلى الرئيس الأمريكى الأسبق دونالد ترامب، المرشح الجمهورى الأوفر حظًا للفوز ببطاقة الحزب لخوض الرئاسية القادمة، فإنها تزيد من قوة إصرار ترامب على خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف: تعهد ترامب بالترشح للانتخابات القادمة بغض النظر عن إمكانية إدانته فى أي من القضايا المرفوعة ضده، موضحا أن حشد المزيد من القضايا ضده يزيد من اصطفاف الحزب الجمهورى خلفه، وكذلك تزيد قاعدته الانتخابية.

واختتم: "ليس هناك نص دستورى يمنع ترشح ترامب للانتخابات إذا أدين جنائيًا، فضلًا عن امتلاكه سلطة الإعفاء الرئاسية، التى قد يستخدمها للإعفاء عن نفسه إذا أدين فى أي من القضايا التى يواجهها، بجانب ثقته بأن المحكمة العليا التى عين ثلاثة من أعضائها خلال رئاسته، ستُلغِى أي أحكام بإدانته.

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