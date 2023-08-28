الإثنين 28 أغسطس 2023
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سياسة

الزناتي: مجلة علاء الدين ناقشت قضايا كبيرة تهتم بالطفل ومستقبله

الكاتب الصحفي حسين
الكاتب الصحفي حسين الزناتي، فيتو

قال الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلة فجّرت قضايا كبيرة تهتم بالطفل، مثل قضية صحة أطفالنا، والتي تُعتبر من المرات الأولى التي يتم فيها مناقشة قضايا هامة تهم الطفل وصحته ومستقبله في مصر.

 

منتدى علاء الدين 

وأضاف خلال انطلاق فعّاليات منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل، أن المجلة تعمل على مناقشة قضية مهمة، تهم المجتمع ككل، وهي مستقبل وطننا، وفي القلب منه مستقبل أطفالنا، وتعمل طوال الوقت على هذا الملف، وليس مستقبل مجلة علاء الدين فقط.

 

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تاريخ مؤسسة الأهرام 

وأكد أن مؤسسة الأهرام بتاريخها الذي يتخطّى ١٠٠ عام، ومجلة علاء الدين بتاريخها الدي يتخطّى ٣٠ عام، يعملون بذراع إعلامي قوي لنشر قضايا الأطفال، وكل الأمور التي تشغل تفكيرهم، وأيضًا العمل كوسيط لنقل تطلعاتهم وطموحاتهم للقيادة السياسية والمسئولين.

 

وتابع: "نُقدّم أفكار سليمة للحاضر، ونفجّر طاقات وإبداعات للمستقبل، أثق أنكم ستكونوا قادة رأي، وتتحملوا مستقبل بلدنا".

 

مجهودات وزارة الشباب 

ووجّه "الزناتي" الشكر، لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والتي تُعتبر الشريك الواعي والإيجابي للمجلة، والتي تعمل طوال الوقت على تقديم كل سُبل وأوجه الدعم للمجلة والأطفال والنشء.

 

المنتدى الأول لقضايا الطفل 

وانطلقت اليوم الإثنين،أولى فعّاليات "منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل"، بقاعة أل تقلا بالأهرام، أولى فعاليات، والذي يتناول أهم ما يواجه أطفال مصر من قضايا وموضوعات، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ومحمد نوار رئيس الإذاعة.

 

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علاء الدين تطلق المنتدى الأول لقضايا الطفل حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين مجلة علاء الدين

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