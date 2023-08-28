الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

جولة سياحية لوفود الفرق المؤهلة لـ تصفيات دوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،فيتو

دعا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الفرق المشاركة في تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية، بزيارة المعالم والأماكن السياحية بعروس البحر الأبيض المتوسط.


وكلف جميع الجهات المعنية بتوفير كامل الدعم والرعاية للوفود أثناء زيارتهم للمحافظة، ومؤكدا على استعداد الإسكندرية الدائم على استقبال البطولات الدولية.

هذا وقامت وفود الفرق المشاركة بالبطولة، صباح اليوم، بجولة سياحية بمعالم الإسكندرية، زارت خلالها عدد من الأماكن على رأسها مكتبة الإسكندرية، حيث أعربوا عن سعادتهم بالجولة السياحية.


ورافقهم خلال الجولة ممثلي مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

 

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جاءت الدعوة خلال الكلمة الافتتاحية  التي ألقاها اللواء محمد الشريف بتصفيات اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا للأندية النسائية، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والأستاذ عبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال أفريقيا.

 

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