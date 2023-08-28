إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 450 مترا بالبحيرة (صور)

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وكوم حمادة بمحافظة البحيرة عن إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 450 م2 عبارة عن إزالة حالة تعد بمساحة 350 م 2 عبارة عن سور من ضلعين بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بزمام الوحدة المحلية لقرية كوم زمران بالدلنجات.

بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 100 م2 خارج الحيز العمراني عبارة عن أسوار طولية وعرضية مقسمة من الطوب الأبيض والأسمنت بقرية خربتا بكوم حمادة.

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إزالة حالتي تعدي على مساحة 450 م2 بالبحيرة، فيتو

إزالة حالتي تعدي على مساحة 450 م2 بالبحيرة، فيتو

إزالة حالتي تعدي على مساحة 450 م2 بالبحيرة، فيتو



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملًا.

إزالة حالتي تعدي على مساحة 450 م2 بالبحيرة، فيتو

إزالة حالتي تعدي على مساحة 450 م2 بالبحيرة، فيتو

إزالة حالتي تعدي على مساحة 450 م2 بالبحيرة، فيتو

إزالة حالتي تعدي على مساحة 450 م2 بالبحيرة، فيتو



وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.



ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.

