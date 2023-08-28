رفع 2760 طن قمامة و769 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة (صور)

شهدت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدة حملات مكبرة لرفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، وأسفرت عن رفع 769 حالة إشغال مخالف، عبارة عن 273 بدمنهور، 232 حالة بكفر الدوار، 164 حالة بوادي النطرون، 55 حالة بمركز رشيد، 45 حالة إشغال بأبو حمص.

رفع 2760 طن قمامة و769حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة، فيتو

وضمن الاهتمام بمنظومة النظافة نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، أسفرت عن رفع 2760 طن قمامة وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى وتيسيرًا للحركة المرورية.

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كما واصلت الوحدات المحلية بمراكز رشيد وايتاى البارود والدلنجات أعمال التجميل من قص وتقليم للأشجار والنخيل وري المزروعات وزراعة الاشجار بالشوارع الرئيسية والفرعيه لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق.

رفع 2760 طن قمامة و769حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة، فيتو

هذا وأكدت الدكتورة نهال بلبع على استمرار حملات النظافة والتجميل والتشجير بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتفعيل زراعة الأشجار المثمرة بمختلف الشوارع والميادين والمدارس والمنشآت الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

رفع 2760 طن قمامة و769حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة، فيتو

رفع 2760 طن قمامة و769حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة، فيتو

رفع 2760 طن قمامة و769حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة، فيتو

رفع 2760 طن قمامة و769حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة، فيتو

رفع 2760 طن قمامة و769حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، لرؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز بالمحافظة.